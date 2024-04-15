الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مقترح جديد لوقف حرب غزة.. حماس تسعى للهدنة والإفراج عن المحتجزين

غزة
غزة

تقدمت حركة حماس باقتراح جديد لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين، مطالبة إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع أولًا قبل الإفراج عن المحتجزين، وجاء تقديم هذا العرض بعد رفض الحركة للخطوط العريضة للمقترح الأمريكي في ظل مفاوضات مصر لوقف الحر المشتعلة في غزة منذ 6 أشهر.

تفاصيل مقترح حماس لوقف حرب غزة

وبحسب حركة "هآرتس" الإسرائيلية، فإنه بحسب ما ورد، تم تقديم مقترحات حماس بعد أن تم رفض المقترح الأمريكي في وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي.

وتابعت الصحيفة، أنه في الاقتراح، وضعت حماس شرطا على الجيش الإسرائيلي بأنه سيُطلب منه وقف جميع أعمال القتال في غزة والانسحاب من المناطق الحضرية لمدة ستة أسابيع، ما يسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى الشمال.

وأضافت أنه لن يتم إطلاق سراح أي من المحتجزين إلا بعد نهاية الأسابيع الستة، مشيرة كذلك إلى أنها ستستخدم الأسابيع التي توقفت فيها الأعمال العدائية لتحديد مكان المحتجزين والتأكد من حالتهم.

وأضافت مسودة الحركة أنه سيتم إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل مدني إسرائيلي، وهي زيادة كبيرة عن نسبة 3:1 في هدنة نوفمبر التي استمرت أسبوعًا، كما طالبت بإطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيًا، 30 منهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، مقابل كل جندي إسرائيلي.

txt

بعد استشهاد عائلة هنية.. كواليس وأسرار رفض حماس صفقة الهدنة الجديدة

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل رفضت في السابق مطالب مماثلة ووصفتها بأنها "وهمية"، وأن عدد السجناء الفلسطينيين الذين تطالب بهم حماس، فضلًا عن خطورة جرائمهم، كان نقطة شائكة في عدة جولات سابقة من المفاوضات.

وفي وقت سابق، يوم السبت، قدمت حماس ردها على مفاوضات صفقة المحتجزين الإسرائيلية ووقف إطلاق النار ورفضت اقتراح الأخيرة، متمسكة بمطالبها الأصلية، حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت الحركة إنها ملتزمة بمطالبها الأصلية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة، وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة ومناطق أخرى، وزيادة المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع.

وكانت حماس قد رفضت في السابق عدة مقترحات أمريكية وإسرائيلية في السابق لوقف الحرب، حيث تصر الحركة الفلسطينية على وقف شامل للحرب وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كل المناطق السكنية في قطاع غزة وعودة النازحين مرة أخرى إلى منازلهم في الشمال.

حماس بوقف إطلاق النار إسرائيل مفاوضات غزة حرب

مواد متعلقة

تردد إسرائيلى ومخاوف أمريكية.. لماذا يخشى نتنياهو الرد على الهجوم الإيرانى؟

عاجل| تشكيل جبهة موحدة.. لماذا رفض بايدن دعم نتنياهو فى ضرب إيران؟

أسرار ترسانة إيران الصاروخية.. تمتلك أكبر قدرة صاروخية باليستية فى الشرق الأوسط

أسرار قاعدة رامون العسكرية.. ذراع إسرائيل لاستهداف الشرق الأوسط

صحف عبرية: هجمات إيران تنقل الحرب بالوكالة إلى مواجهة مباشرة وخسائرها معنوية واقتصادية

الصحف العبرية: إيران تحقق نجاحات معنوية من الهجمات.. وإسرائيل الخاسر من الحرب

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

أسرار ترسانة طهران العسكرية| صواريخ كروز الإيرانية.. ما مداها وإمكاناتها؟

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟