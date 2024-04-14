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محمد الباز

إنفوجراف

أسرار قاعدة رامون العسكرية.. ذراع إسرائيل لاستهداف الشرق الأوسط

استهداف القواعد العسكرية
استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية

أصيبت قاعدة رامون العسكرية الإسرائيلية التي تقع في صحراء النقب، بقرابة 7 صواريخ باليستية إيرانية، ما تسبب في أضرار أوقفتها عن العمل لعدة ساعات، وتعد هذه القاعدة من أهم القواعد الجوية الإسرائيلية والتي تنطلق منها العمليات العسكرية الإسرائيلية في دول الشرق الأوسط.

أكد موقع "سيكيورتي دينفينس آسيا" أن قاعدتى نيفاتيم ورامون الجويتين، اللتين تستضيفان المقاتلات الإسرائيلية من طراز F-35I Adir وF-16I Sufa، على التوالي، وتقعان في صحراء النقب في جنوب إسرائيل، كانتا من بين الأهداف الرئيسية للصواريخ الباليستية الإيرانية وضربات الطائرات بدون طيار الانتحارية المسماة "عملية الوعد الصادق"، التي نفذتها إيران مساء أمس السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

إحدى أهم القواعد العسكرية الجوية الإسرائيلية.. قاعدة رامون هدف إيران فى النقب

وتابع الموقع أن قاعدة رامون العسكرية تعد من بين أهم القواعد العسكرية الإسرائيلية، وتعد حصن الأمان للاحتلال ضد الهجمات الصاروخية، فضلًا عن أنها تحتوي على أكبر قوة جوية للاحتلال، حيث لعبت دورًا حاسمًا في قصف المقاتلة الإسرائيلية مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق من هذا الشهر، وأدى الهجوم إلى مقتل سبعة مسئولين عسكريين إيرانيين، بينهم ثلاثة برتبة جنرال.

وأضاف أن القاعدة الإسرائيلية كانت واحدة من الأهداف الرئيسية في الهجوم الصاروخي والانتحاري بطائرات بدون طيار الذي أطلقته إيران الليلة الماضية.

ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية، استهدف ما لا يقل عن 15 صاروخا باليستيا إيرانيا القاعدة الإسرائيلية التي تضم سرب الطائرات المقاتلة من طراز F-35I Adir.

وأضافت المصادر أن القاعدة أصيبت بـ7 صواريخ باليسيتة، ما تسبب في أضرار طفيفة بها وتوقفها عن العمل لعدة ساعات، حيث تم تسجيل هذه الضربات الصاروخية من قبل السكان الإسرائيليين المحليين، مع لقطات تظهر ما لا يقل عن 7 ضربات على القاعدة الجوية الإسرائيلية، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الجيش الإسرائيلي باعتراض 99% من الصواريخ والطائرات بدون طيار

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