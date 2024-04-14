ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التي استهدفتها إيران؟

أكد موقع "سيكيورتي دينفينس آسيا" أن قاعدتا نيفاتيم ورامون الجويتان، اللتان تستضيفان المقاتلات الإسرائيلية من طراز F-35I Adir وF-16I Sufa، على التوالي، وتقعان في صحراء النقب في جنوب إسرائيل، كانتا من بين الأهداف الرئيسية للصواريخ الباليستية الإيرانية وضربات الطائرات بدون طيار الانتحارية المسماة "عملية الوعد الصادق"، التي نفذتها إيران مساء أمس السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

أحد أهم القواعد العسكرية الجوية الإسرائيلية.. قاعدة رامون هدف إيران في النقب

وتابع الموقع أن قاعدة رامون العسكرية تعد من بين أهم القواعد العسكرية الإسرائيلية وتعد حصن الأمان للاحتلال ضد الهجمات الصاروخية فضلًا عن أنها تحتوي على أكبر قوة جوية للاحتلال، حيث لعبت دورًا حاسمًا في قصف المقاتلة الإسرائيلية مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق من هذا الشهر، وأدى الهجوم إلى مقتل سبعة مسؤولين عسكريين إيرانيين، بينهم ثلاثة برتبة جنرال.

وأضاف أن القاعدة الإسرائيلية كانت واحدة من الأهداف الرئيسية في الهجوم الصاروخي والانتحاري بطائرات بدون طيار الذي أطلقته إيران الليلة الماضية.

ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية، استهدف ما لا يقل عن 15 صاروخا باليستيا إيرانيا القاعدة الإسرائيلية التي تضم سرب الطائرات المقاتلة من طراز F-35I Adir.

وأضافت المصادر أن القاعدة أصيبت بـ7 صواريخ باليسيتة ما تسبب في أضرار طفيفة بها وتوقفها عن العمل لعدة ساعات، حيث تم تسجيل هذه الضربات الصاروخية من قبل السكان الإسرائيليين المحليين، مع لقطات تظهر ما لا يقل عن 7 ضربات على القاعدة الجوية الإسرائيلية، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الجيش الإسرائيلي باعتراض 99% من الصواريخ والطائرات بدون طيار القادمة.

تقع قاعدة رامون الجوية تقع في صحراء النقب وتضم طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز F-16I سوفا ومروحيات هجومية من طراز أباتشي، حيث تعد هذه القاعدة هي الوحيدة التي تضم هذه الطرازات من المقاتلات الأمريكية في إسرائيل.

تم بناء هذه القاعدة بجهود إسرائيلية أمريكية لتكون بديلة للقواعد الإسرائيلية التي تم هدمها في سيناء في مصر في أعقاب حرب أكتوبر 10973.

وعلى جانب آخر، أكد الموقع أن إيران استهدفت أيضًا قاعدة ميرون العسكرية التي تقع على قمة جبل جارمك في شمال فلسطين، وهي إحدى المنشآت العسكرية الأكثر أهمية في إسرائيل، تم استهدافها أيضًا بهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار.

وتعتبر هذه القاعدة، التي تديرها الكتيبة 506 الحادية عشرة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ضرورية لإدارة العمليات الجوية فوق سوريا ولبنان.

وتزعم إيران أن قاعدة ميرون العسكرية في إسرائيل قدمت معلومات وتوجيهات لغارة جوية إسرائيلية على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق.