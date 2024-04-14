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عالم

بعد أسبوع من تحديد الموعد.. نتنياهو يؤجل اجتياح رفح لأجل غير مسمى

جريدة الدستور

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل اجتياح مدينة رفح لأجل غير مسمى، بعد أسبوع من إعلانه تحديد الموعد، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، عن أنه سيستدعي قريبًا فرقتين من قوات الاحتياط للعمليات في قطاع غزة حيث يشن حربًا على حركة (حماس).

وقال الجيش "وفقًا لتقييم الوضع، يستدعي الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى لواءي احتياط لتنفيذ أنشطة عملياتية على جبهة غزة"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وسحبت إسرائيل، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعض قواتها من غزة، قائلة إن القوات سوف تستعد لمزيد من العمليات في القطاع بما فيها منطقة رفح بالجنوب التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني.

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجلاء المدنيين من رفح قبل أي اجتياح يهدف إلى سحق كتائب حماس هناك، لكن ذلك لم يحقق شيئًا يذكر فيما يتعلق بتهدئة القلق الدولي بشأن الهجوم المزمع.

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