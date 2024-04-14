أسرار ترسانة إيران الصاروخية.. تمتلك أكبر قدرة صاروخية باليستية فى الشرق الأوسط

تمتلك إيران أكبر قدرات صاروخية في الشرق الأوسط من خلال ترسانة ضخمة تضم أكثر من 3 آلاف صاروخ بالستي وكروز، أطلقت إيران منها قرابة ٣٠٠ صاروخ ومسيرة تجاه إسرائيل للمرة الأولى في التاريخ الحديث.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن استخدام إيران الصواريخ الباليستية ضد إسرائيل في هجوم يظهر القدرات العسكرية للنظام، حيث تمتلك إيران أكبر قدرة صاروخية بالستية في الشرق الأوسط، محلية الصنع إلى حد كبير، ويقدر المسئولون الأمريكيون أنها تمتلك أكثر من 3 آلاف صاروخ، وتعمل بالصواريخ في البداية، ولكنها بعد ذلك تصبح غير قادرة على ضرب أهدافها.

أسرار ترسانة أسلحة إيران وصواريخها الباليستية

وتابعت أن إيران قامت ببناء صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، لكن الخبراء يعتقدون أنها تستطيع التكيف بسرعة ونشر الصواريخ الباليستية بمدى أطول بكثير.

وأضافت أن الصواريخ الباليستية الإيرانية أصبحت دقيقة بشكل متزايد خلال العقد الماضي، وقد قامت طهران بتزويد بعض وكلائها الإقليميين بالأسلحة.

وحذر مسئولون أمريكيون من أن طهران قد ترسل الصواريخ إلى روسيا قريبًا، واستخدمت إيران الصواريخ الباليستية لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق في عام 2020 بعد أن قتلت غارة جوية أمريكية قاسم سليماني، أقوى مسئول عسكري إيراني.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إيسنا" رسمًا بيانيًا هذا الأسبوع يظهر تسعة صواريخ إيرانية قالت إنها يمكن أن تصل إلى إسرائيل. ومن بين هذه الطائرات "سجيل" القادرة على الطيران بسرعة تزيد على 17 ألف كيلومتر (10500 ميل) في الساعة، وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر (1550 ميلًا)، و"خيبر" بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر (1240 ميلًا)، وقالت وكالة الطلبة للأنباء إن "الحاج قاسم"، الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر (870 ميلًا)، سُمي على اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد قبل أربع سنوات.