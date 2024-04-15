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مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا- سوهاج.. بوابة جديدة للتنمية الاقتصادية

مجمع الصناعات الصغيرة
مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا

 مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا في محافظة سوهاج، أحد أهم المشروعات الحيوية التي أطلقتها الحكومة المصرية، في إطار خطتها للنهوض بالصناعة الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد الوطني. 

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الصعيد.

تفاصيل عن المشروع

يقع مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا على مساحة 65 فدانًا، ويتكون من 178 وحدة صناعية جاهزة للترخيص بمساحات تتراوح من 200 إلى 1000 متر مربع، وتم تجهيز الوحدات الصناعية بجميع المرافق اللازمة، بما في ذلك شبكات كهرباء وماء وصرف صحي، خطوط هاتف واتصالات، أنظمة إطفاء الحريق، ومناطق شحن وتفريغ.

مميزات المجمع الصناعي

يقع المجمع على بعد 4 كم من الكتلة السكنية في جرجا، ويقع على مقربة من مطار سوهاج الدولي، ويتوافر عدد كبير من العمال في المنطقة المحيطة بالمجمع، كما تقدم الحكومة المصرية حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين في المجمع، وتم تجهيز المجمع بجميع المرافق والخدمات اللازمة لعملية الإنتاج.

الهدف من المشروع

من المتوقع أن يوفر المجمع الصناعي 14 ألف فرصة عمل جديدة، وسيسهم المجمع في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، ويوفر المجمع بيئة مناسبة لنمو وتطور الصناعة الصغيرة والمتوسطة في مصر.

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