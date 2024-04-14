بالأرقام.. إمكانيات ومقومات جيش الاحتلال الإسرائيلى

أثارت حرب غزة المستمرة منذ 6 أشهر والهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، الجدل بشأن القدرات العسكرية لدولة الاحتلال في ظل اعتمادها بشكل أساسي على الدعم الأمريكي الغربي سواء في العدوان على غزة أو التصدي للهجمات الإيرانية.

ووفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور يتصدر جيش الاحتلال المرتبة الـ18 عالميًا ضمن أقوى جيوش العالم، فيما بلغت ميزانية جيش الاحتلال في 2022 حوالي 24 مليار دولار بما يعادل 4.5% من الناتج المحلي وهو عاشر أعلى نسبة إنفاق عسكري في العالم.

ولدعم قدراتها العسكرية استوردت دولة الاحتلال بين عامي 2018 و2022 أسلحة بقيمة مليارين و700 مليون دولار معظمها من الولايات المتحدة وألمانيا، فيما حصلت على حوالي 58 مليار دولار مساعدات عسكرية من واشنطن في الفترة من 2000-2021، وفي عام 2023 حصل الاحتلال على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة بلغت حوالي 4 مليارات دولار.

ومع هذا تصدرت إسرائيل قوائم تصدير الأسلحة، فقد بلغت القيمة التراكمية لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية بين عامي 2000 و2022 نحو 139 مليار دولار، فيما تستحوذ مبيعات المركبات والمسيرات على نسبة 25% من مجمل الصادرات العسكرية الإسرائيلية، تليها الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوّية بنسبة 19 بالمائة، والرادارات والأنظمة الإلكترونية بنسبة 13%، وأنظمة الأمن السيبراني بنسبة 6%.

أما على مستوى القوة البشرية لجيش الاحتلال، يتألف من 176 ألف جندي عامل، ونحو 565 ألف جندي احتياط، فيما يبلغ تعداد المؤهلين للخدمة العسكرية نحو 1.7 مليون شخص.

تفاصيل القدرات العسكرية لجيش الاحتلال

وبالنسبة للقوات البرية، يمتلك جيش الاحتلال 2200 دبابة قتال رئيسية بجانب 56300 عربة قتال وناقلة جند مدرعة، و650 مدفع ذاتي الحركة، و300 مدفع ميدان، و300 راجمة صواريخ ذاتية الحركة و4000 مدفع هاون.

أما على المستوى الجوي، يمتلك سلاح الجو الإسرائيلي 595 طائرة حربية متعددة المهام، من بينها 339 طائرة مقاتلة وقاذفة، من بينها 30 مقاتلة متطورة من نوع "إف35-"، و280 مقاتلة من نوعي "إف-15" و"إف-16"، بجانب 142 مروحية عسكرية و15 طائرة نقل، وطائرات أخرى للإنذار المبكر والحرب الإلكترونية بجانب 12 قاعدة جوية رئيسية، و30 مهبطًا جويًا.

وعلى مستوى القوات البحرية، يضم جيش الاحتلال 65 قطعة بحرية، من بينها سبعة طرادات صاروخية و6 غواصات من الفئة "دولفين".

كذلك تعتبر إسرائيل القوة النووية السادسة في العالم وتمتلك نحو 90 رأسًا نوويًا، من بينها 30 رأسًا نوويًا، محملة على قنابل جوية يمكن تحميلها على المقاتلات، ومع هذا لا تعترف بأنها دولة نووية أو تمتلك سلاحًا نوويًا.

وبجانب ذلك تمتلك إسرائيل قوة صاروخية متقدمة حيث تنتج الصواريخ الجوالة والصواريخ الباليستية، إضافة إلى الطائرات المسيرة مثل طائرة "هيرمس" و"إيتان".

وتضاف لذلك شبكة دفاع جوي وصاروخي متعددة الطبقات، تتألف من خمس منظومات أساسية، بدعم أساسي من الولايات المتحدة.