أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات أدميت وأيالون وعرب العرامشة قرب الحدود اللبنانية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

تجدد القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وتجدد القصف المتبادل، صباح الإثنين، بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على جانبي الحدود الشمالية، حيث أطلقت رشقت صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه المناطق الحدودية، ودوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والغربي، بينما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي اللبنانية.

وشن جيش العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على طول الشريط الحدودي جنوبي لبنان، وذلك في ظل الاشتباكات المتواصلة بين الحزب اللبناني والقوات العدو الإسرائيلية.