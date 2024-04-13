شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد الصرف

شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي.. من الأمور التي يهتم الكثير من الأشخاص بها حيث تشهد عمليات بحث متكررة عبر محرك "جوجل"، خاصة مع اقتراب موعد صرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة.

ونكشف خلال هذا التقرير، تفاصيل إرسال شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي.

شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024، يُمكنك زيارة الروابط الإلكترونية التالية:

قم بزيارة بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هنا

ادخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.

بعد إدخال رقم البطاقة، اضغط على زر "استعلام" للحصول على معلومات معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الاطلاع على معلومات معاش تكافل وكرامة بسهولة ويسر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد ثابت لصرف معاش تكافل وكرامة لعام 2024، حيث سيتم صرفه في اليوم الخامس عشر من كل شهر عبر المواقع المحددة لصرف الدعم النقدي. وبناءً على ذلك، سيكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل يوم 15 أبريل الحالي.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، من المتوقع أن تستفيد حوالي 5.2 مليون أسرة من معاش تكافل وكرامة خلال هذا الشهر.

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطن الحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة في منطقة سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.

تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي عنوانها الحالي للأفراد البالغين (18 عامًا فأكثر).

تقديم صورة قسيمة الزواج أو الطلاق (إن وجدت).

تقديم صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة، مع التأكد من صحتها وصلاحيتها (يفضل شهادة حديثة بنظام الكمبيوتر) للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

إذا كانت هناك بطاقة تموين، يجب تقديم صورة منها تحتوي على اسم مكتب التموين إذا كانت متوفرة.

تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال بين 6 و18 عامًا، وقيد طالب للطلاب الجامعيين.

في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة، يجب تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المختصة.

للأرامل، يجب تقديم صورة شهادة الوفاة للزوج/الزوجة.

في حالة الانفصال أو الهجر، يجب تقديم صورة شهادة الهجر أو أي وثيقة تؤكد الانفصال.

إذا كان هناك أيتام بدون ولي، يجب تقديم صورة إقرار وصاية.

في حالة سجن الأب أو الأم، يجب تقديم صورة شهادة السجن.

تلك هي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها للحصول على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.