السبت 13 أبريل 2024
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توك شو

محمد قدرى: "فاصل من اللحظات السعيدة" من أقوى الأعمال السينمائية هذا العام (فيديو)

فيلم «شِقو»
فيلم «شِقو»

أشاد محمد قدري، رئيس قسم الفن بجريدة الدستور، بدور الفنان عمرو يوسف في فيلم "شِقو"، مشيرًا إلى أن هذا العمل احتوى على الكثير من مشاهد الأكشن، وبالرغم من صعوبتها، إلا أنه قام بتأدية هذه الأدوار بنفسه.

أفلام عيد 2024

وأكد محمد قدري، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن جمهور السينما يحب أفلام الأكشن والكوميديا في الأعياد بصورة كبيرة.

وتابع: "فيلم فاصل من اللحظات السعيدة من الأفلام المميزة هذا العام وأقواها، وفيلم يصلح لكل أفراد الأسرة".

واستطرد: "فاصل من اللحظات السعيدة مدته 120 دقيقة، وجميع أبطالة أدوا أدوارهم بشكل قوي، ومفاجأة هذا العمل الدور المميز للفنانة هنا الزاهد، كما أن الطفل جان سيكون من أبطال الجيل القادم بعد نجاحه أمام أمير كرارة من قبل".

فاصل من اللحظات السعيدة

إيرادات قوية حققها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، أمس الجمعة، واحتل المركز الثاني في شباك تذاكر أفلام العيد، على مدار الـ24 ساعة الماضية، وجنى 7 ملايين و90 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 4 أيام عرض إلى 18 مليون جنيه و307 آلاف جنيه.

محمد قدرى الأولى المصرية فاصل من اللحظات السعيدة الأفلام السينمائية

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