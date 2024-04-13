السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سامى مغاورى: هذا أصعب مشهد بـ"مليحة" (فيديو)

الفنان سامي مغاورى
الفنان سامي مغاورى

كشف الفنان سامي مغاورى عن دوره في مسلسل "مليحة"، الذي عرض في شهر رمضان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه ترشح في البداية للدور من خلال عمرو عرفة مخرج العمل، وكان وقتها لديه أكثر من عمل.

وأوضح أنه شعر بارتياح نفسي عند قراءته سيناريو العمل، مشددا على أن أول يوم له في المسلسل كان أصعب يوم وأدى به أصعب مشهد وهو مشهد ذبح ابن أمام والده، وأوضح أنه كان يفكر في كيفية تمثيله.

ولفت إلى أن أحد أدوار الفن التوعية والتنوير، وظهر ذلك في حجم التوثيق في مسلسل مليحة، مشيرا إلى أنه كممثل وعاصر هذه الأحداث، استفاد بأشياء كثيرة جدا، وفوجئ بعد يومين برد فعل كبير من الجماهير. 

سامي مغاوري لبنى عسل فضائية الحياة مسلسل مليحة

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