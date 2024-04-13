السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأمم المتحدة تطلق النداء الأخير.. كيف يعيش النازحون مع المياه الملوثة وانتشار الأمراض؟

غزة
غزة

نزحت أنصار أبوالوفا، فلسطينية من منزلها في أول أيام عيد الفطر المبارك، نتيجة القصف الإسرائيلي على المدنيين والبيوت، وأصبحت تقطن في مخيم الشاطئ والذي تكدس منذ بداية الحرب عن بكرة أبيه نتيجة عمليات النزوح المتكررة.

كانت أكبر أزمة تواجهها هي نقص المياه الصالحة للشرب لا سيما أن أنصار لديها ثلاثة أطفال يحتاجون المياه بشكل مستمر. تقول: «المياه المتوفرة هي مياه البحر البعيدة، نجلبها ونقوم بغليها حتى يتبخر الملح وتصبح مياه عذبة، أو تناول المياه من الخزانات».

توضح أن تلك المياه ليست نظيفة والحل الثاني لا يوفر مياهًا نظيفة يمكن تناولها: «الأطفال حين يتناولون تلك المياه يصابون بألم في الأمعاء وإسهال»، وذلك ما حدث مع ابنها الأكبر: «ابني أصيب بإسهال نتيجة المياه الملوثة التي نشربها ونعد بها الطعام».

الأمم المتحدة تحذر من المياه الملوثة

ليست أنصار وحدها التي تعاني ولكن أهل القطاع بأكمله يعانون من نقص المياه وتلوثها. واتساقًا مع ذلك، أعلنت الأمم المتحدة عن تحذيرها الأخير من مخاوف انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة، بسبب صعوبة الحصول على المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، «جيمي مكغولدريك»: «تزداد حرارة الجو بشدة في غزة ويحصل الناس على كمية قليلة من المياه، ونتيجة لذلك ظهرت أمراض بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي».

وأكد أن  استهلاك الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي يؤدي إلى أمراض عديدة مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والالتهاب الكبدي الوبائي، وأمراض عديدة يعاني منها أهالي غزة في الوقت الحالي.

أطباء يحذرون من انتشار الأمراض المعدية في غزة

تحدثنا مع عدد من الأطباء في غزة عن انتشار الأمراض المعدية نتيجة تلوث المياه، يقول سليم عويس، مسئول الإعلام في الأمم المتحدة، إن قطاع غزة يعاني الآن من ارتفاع في درجات الحرارة وعدم وجود مياه نظيفة، ما أدى إلى انتشار الأمراض المعدية التي بلغت حتى ديسمبر الماضي إلى 360 ألف حالة أمراض معدية لا سيما في مراكز الإيواء.

ويوضح لـ«الدستور» أن هناك حالات لم تستطع المنظمة توثيقها لذلك فإن الأعداد الموجودة على أرض الواقع أكثر مما سجلته المنظمة: «أغلب الأمراض المعدية التي تم رصدها هي الإسهال بين الأطفال والجدري وهناك توقعات بزيادة تلك الأمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة».

ذلك ما حدث مع نجل الزهير عمار، فلسطيني، يعيش في مخيم النصيرات، التقط ابنه عدوى معوية نتيجة شرب الماء الملوث في المخيم، يقول: «إمدادات المياه النظيفة في القطاع شحيحة للغاية، ولا تأتي بانتظام وفي نفس الوقت غير كافية للأعداد الهائلة من النازحين داخل المخيم».

يوضح أنه اعتمد خلال الفترة الأخيرة على طرق بدائية لتحلية مياه البحر إلا أن طعمها يظل مغايرًا لفترات طويلة وتحتوي على شوائب وأتربة: «في أحد الأيام ارتفعت درجة حرارة ابني وظل يعاني من الإسهال طوال اليوم وحين أجريت كشفًا عليه أخبروني أنه بسبب الماء الملوث وأن كثيرًا من أطفال المخيمات أصيبوا به».

 

مروان الهمص: “الإسهال أبرز الأمراض المنتشرة”

ينتشر في قطاع غزة 325 ألفًا و179 حالة مصابة بأمراض معدية حتى ديسمبر الماضي، وفق الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبويوسف النجار.

يؤكد في حديثه لـ«الدستور» أن هناك انتشارًا لحالات الإسهال المزمن مصحوبًا بالدم والتسمم الغذائي والصفراء بين الأطفال والدرس والجري وكلها أمراض إما معوية مرتبطة بتلوث الماء أو جلدية نتيجة قلة النظافة بسبب نقص الماء تحديدًا في مخيمات النزوح.

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر وحتى مارس الماضي، نزح مليون و900 ألف من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم نتيجة الحرب، وهناك 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

غزة المياه الملوثة حرب طوفان الأقصى إسرائيل حماس

مواد متعلقة

"يحرقون البلاستيك ويصابون بالربو".. ثمن آخر للتدفئة يدفعه الفلسطينيون

لماذا ارتفعت أسعار البن فى العديد من البلدان؟ خبراء يتحدثون لـ"الدستور"

رفح على أعتاب جريمة جديدة.. وفلسطينيون: "غزة كلها نازحين.. والاحتلال لم يعد يُرهبنا"

تنذر بكارثة صحية.. ماذا يحدث بعد تراكم الجثث فى قطاع غزة دون دفن؟

منذ النكبة وحتى الآن.. كم مخيمًا أُنشئ في غزة وكيف يعيش النازحين؟

ليست الطبيية الفدائية وحدها.. نساء أصبحن أيقونات فى حرب غزة

تزامنًا مع جولة المفاوضات الثانية.. ماذا فعلت مصر لدعم القضية الفلسطينية؟

الدولة تقوض السوق الموازية للدولار.. وخبراء: "الاستثمار هو الحل"

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

بعد "أصعب قرار".. أسباب ابتعاد شيرين سيف النصر عن الفن

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله