المتنزهات النيلية مقصد المواطنين فى رابع أيام إجازة عيد الفطر

شهدت المراكب النيلية في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، زحامًا وإقبالا من قبل المواطنين في رابع أيام إجازة عيد الفطر، للتنزه، وسط فرحة الأطفال والأسر المصرية وممارستهم العديد من الألعاب بالحدائق، مثل ركوب الدراجات والخيل والتقاط الصور التذكارية على طريقتهم الخاصة.

وتوافد عدد كبير من الأسر والأطفال والشباب إلى القناطر الخيرية للاحتفال بالعيد منذ أول أيامه وسط بهجة وزحام شديد من جميع الفئات العمرية.

يأتي ذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر، الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر الاحتفال به حتى الأحد المقبل حسب الإجازة الرسمية التي أقرتها الحكومة.

وأعلنت محافظة القليوبية، حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة مظاهر الاحتفال بالعيد.

وقامت المحافظة بتجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية المشكلة داخل مجالس المدن والأحياء، كما تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أى حالات طارئة خلال الاحتفالات.

وانتشر رجال الأمن فى الحدائق والمتنزهات لضبط الحالة الأمنية للمواطنين على أكمل وجه، ومواجهة أي مشاكل داخل الحدائق العامة والشوارع في زحمة الأعياد، كما تنتشر الدوريات الأمنية والمرورية لضبط الحالة المرورية وتسييرها بشكل ثابت ومنضبط ممكن خلال فترة الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، والتي تنتهي يوم الأحد، والذي يعتبر آخر أيام الإجازة.



آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024

أكدت رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن آخر أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2024 يوم الأحد 14 أبريل 2024، والتي بدأت يوم الإثنين الماضي وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد 14 أبريل 2024، من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

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