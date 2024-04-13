السبت 13 أبريل 2024
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كاتب: استمرار العدوان على غزة يؤكد وجود نهج إسرائيلى لإطالة أمد الحرب

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية يؤكد على وجود نهج إسرائيلي يتعلق بإطالة أمد هذه الحرب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أن إطالة الحرب واتساع دائرة الصراع يعد الفرصة الوحيدة لبقائه بالحكم.

إسرائيل تعمل على اتساع دائرة الصراع وإدخال المنطقة في فوضى إقليمية

وأضاف رائف، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تعمل على اتساع دائرة الصراع، وإدخال المنطقة في فوضى إقليمية لإحداث ما يمكن تسميته بانفجار إقليمي، وبالتالي تتمكن حكومة نتنياهو من الاستمرار بشكل أطول في الحكم.

استمرار المجازر والجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل

وأوضح الكاتب الصحفي أن استمرار المجازر والجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل يؤكد وحشية الجانب الإسرائيلي، والرغبة في إطالة أمد الحرب، وهذا نتاج الهشاشة السياسية في الداخل الإسرائيلي على مدار العامين الماضيين.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن حكومة نتنياهو ترى أن الحرب هي سبيل وجودهم، هذه الفئة المتطرفة التي تعتلي السلطة للإبقاء على رأس الحكومة، حتى إذا كان على حساب الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال والأبرياء.

غزة العدوان على غزة استمرار العدوان على غزة نهج إسرائيلي إطالة أمد الحرب الكاتب الصحفي جمال رائف

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