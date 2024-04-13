السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة": استمرار حالة الطوارئ وتحديث بيانات منظومة بنوك الدم الإلكترونية كل 6 ساعات

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته من خلال حملات التبرع المتمركزة في أماكن تجمعات المواطنين، في المتنزهات، والحدائق العامة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع بنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

 وذلك لتوفير رصيد كاف من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك من خلال حملات التبرع بالدم بمختلف محافظات الجمهورية، وتواجد نوبتجيات على مدار 24 ساعة، مع الالتزام بإجراء الفحوصات لجميع وحدات الدم المجمعة بالمراكز والمستشفيات.

 تمركز حملات التبرع بالدم فى أماكن تواجد المواطنين

وأشار «عبدالغفار» إلى تمركز حملات التبرع بالدم في أماكن تواجد المواطنين، كالمتنزهات، والميادين، والحدائق العامة، وفقًا للمعايير القومية المصرية، وإخضاع جميع وحدات الدم المجمعة لاختبارات فحص HIV، HBV، HCV، والزهري واختبارات الفصائل والتوافق.

txt

إخلاء سبيل دكتور في رشوة وزارة الصحة

txt

وكيل "صحة مطروح" يستقبل لجنة من وزارة الصحة لتفقد مستشفيات المحافظة

وجود ممثل لخدمات نقل الدم القومية فى غرفة الأزمات والطوارئ المركزية المنعقدة بالوزارة

وشدد "عبدالغفار" على التواجد الفعلي للعاملين بالمراكز الإقليمية لنقل الدم، طبقًا للجداول المحددة للأطباء والفنيين وجميع الفئات العاملة، حرصًا على تقديم أفضل خدمة للمريض، وانتظام سير العمل، مؤكدًا وجود ممثل لخدمات نقل الدم القومية في غرفة الأزمات والطوارئ المركزية المنعقدة بوزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، للعمل على تذليل أي عوائق على مدار الساعة.

من جانبها، أشارت الدكتورة فاتن مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى تحديث بيان بأعداد وحدات الدم ومشتقاته كل 6 ساعات على منظومة بنوك الدم الإلكترونية بوزارة الصحة والسكان من أجل سرعة التحرك واتخاذ القرار في حالة الطوارئ.

أكياس الدم حملات التبرع وزارة الصحة والسكان محافظات الجمهورية خطة التأمين الطبى حملات التبرع بالدم

مواد متعلقة

وكيل "صحة مطروح" يستقبل لجنة من وزارة الصحة لتفقد مستشفيات المحافظة

للتقصير والغياب.. وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تحيل 91 من العاملين بالقطاع للتحقيق

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

6 تخصصات ضمن الأفضل عالميًا.. جامعة القاهرة تُحقق إنجازًا جديدًا

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة