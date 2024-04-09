للتقصير والغياب.. وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تحيل 91 من العاملين بالقطاع للتحقيق

تابعت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وجميع فرق الإشراف بالمديرية، العمل في جميع المستشفيات والإدارات على مستوى المحافظة، وقامت بالمرور على مجمع مستشفيات ميت خلف لمتابعة الانضباط الإداري والغياب والحضور.

استطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم

وتابعت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عمل الفريق الطبي بمستشفى الجراحات المتخصصة (جراحة المخ والأعصاب سابقآ) ، المقدمة للمواطنين كما قامت باستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وعقب المرور الموسع برئاسة وكيل الوزارة وفرق الإشراف على المستشفيات تم تحويل 91 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق بسبب التقصير والغياب وترك العمل.

جدير بالذكر أنه قد تم تقسيم باقي منشآت المحافظة على فرق إشراف المديرية، حيث تمت مراجعة الاستعدادات لاستقبال العيد ومتابعة الانضباط الإداري وجاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات بها ومتابعة ترددات العيادات والعمليات، مع التأكد من مستوى النظافة، متابعة الأقسام الداخلية ونسبة الأشغال بها ونسب الأعطال، وتطبيق أسس مكافحة العدوى، واستطلاع رأى المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة.

كما كلفت فريق المتابعة الإدارية بالمديرية والإدارات بالمرور على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة وذلك للتأكد من الانضباط الإداري للعاملين وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب، وتم تحويل الغياب وترك العمل للتحقيق حرصًا منها على التأكد من جودة الخدمة الطبية.