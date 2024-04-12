الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: وفاة أكثر من 15 ألفًا معظمهم من المدنيين منذ بدء الصراع بالسودان

السودان
السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن وفاة أكثر من 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين منذ بدء الصراع بالسودان، حسبما أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل. 

وبدأت الحرب في السودان قبل عام، في مخيم ناءٍ لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا إلى تشاد المجاورة.

 

معاناة ومجاعة مستمرة

 

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وقالت أسعديج أبوبكر صالح إحدى السودانيات تبلغ من العمر 42 عامًا وأم لستة أطفال. نجت العائلة من الرحلة الحارة والمتربة من منزلها إلى هذا المخيم المترامي الأطراف المكون من الخيام الزرقاء التي ضربتها الرياح والتي تمتد في صفوف باتجاه الأفق.

"نحن في وضع سيئ للغاية. لقد عانينا منذ أن غادرنا بلدنا.. لقد مات زوجي. لا يوجد شيء هنا. نحن بحاجة إلى الأساسيات ليس لدينا حتى السكر".

ويواصل الجيش السوداني مواجهته لجماعة الدعم السريع المتمردة، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وفر ما يقرب من 9 ملايين شخص من منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة، وغادر أكثر من مليون البلاد. 

وقُتل الآلاف في صراع طغت عليه الصراعات في غزة وأوكرانيا.

وتقول الأمم المتحدة إنها طلبت تمويلًا بقيمة 2.7 مليار دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لكنها تلقت 155 مليون دولار، أو 6٪.

وقال إعتزاز يوسف، المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية، في بيان مشترك لجماعات الإغاثة يحث العالم على تقديم المزيد: "لقد كان السودانيون العاديون هم الذين- في كثير من الأحيان في خطر شخصي كبير - يقومون لدعم بعضهم البعض".

وحذرت الأمم المتحدة من كارثة وشيكة للأجيال، ويعاني ما يقدر بنحو 3 ملايين طفل سوداني من سوء التغذية. حوالي 19 مليون طفل خارج المدرسة. ربع مستشفيات السودان لم تعد تعمل.

وتقول منظمات الإغاثة، إن النساء والأطفال يتحملون أسوأ ما في الصراع.

وتعاني الموارد من استنزاف شديد بعد وصول أكثر من 570,000 سوداني خلال العام الماضي. ويحذر عمال الإغاثة من أن بعض الإمدادات قد تنفد في غضون أسابيع. إن نقص المياه وطرق الحفاظ على النظافة يعني تزايد خطر الإصابة بالأمراض.

منظمة الصحة العالمية الصراع السودان المدنيين الجيش السوداني

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