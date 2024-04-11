تقرير أمريكي: "المتحدة" قدمت مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية في رمضان

يعد شهر رمضان أفضل وقت في العام لبث الشبكات مسلسلات تلفزيونية جديدة، والذي يعتبر الموسم الأعلى من حيث نسبة مشاهدة الدراما التلفزيونية.

وفي الوقت الذي تم عرض اكثر من 50 مسلسلاً هذا العام خلال شهر رمضان، لاقت مسلسلات الشركة المتحدة إعجاب الدول العربية، مثمنة المجموعة المتميزة من الكتاب والانتاج والمخرجين والتمثيل.

وذكر مجلة سكوب امباير الامريكية، انه لم يكن لدى أحد الوقت الكافي لمشاهدة كل المسلسلات، لكن حازت مسلسلات الشركة المتحدة على مكانة داخل قلوب الشعب المصري والعربي بأكمله، بسبب الاعمال الدرامية التي هدفت لمعالجة القضائا الشائكة والاحداث المثيرة للاهتمام .

افضل المسلسلات التليفزيونية في شهر رمضان

ونشرت المجلة الامريكية "قائمة المسلسلات التليفزيونية التي تم بثها خلال شهر رمضان على القنوات التلفزيونية المختلفة.



مسلسل: الحشاشين

تصدر مسلسل الحشاشين قائمة ابرز المسلسلات للشركة المتحدة، وحصل عبد الرحيم كمال عن مسلسل «الحشاشين افضل سيناريو، و أفضل مخرج: بيتر ميمي عن فيلم «الحشاشين».

وجاء الفنان كريم عبد العزيز في دور رئيسي كريم عبد العزيز عن مسلسل "الحشاشين"، كما حصل أحمد عيد عن افضل بطل دور ثان بمسلسل «الحشاشين».

امبراطورية ميم

في السياق، تصدرت الفنانة نشوى مصطفى قائمة التقرير الامريكي عن دورها في "إمبراطورة ميم" ، كما حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، حسبما افاد التقرير الامريكي.

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“جودار”



وجاء أفضل مونتاج أحمد حمدي عن «الحشاشين»، وأفضل موسيقى أمين بوحافة عن "الحشاشين" وشادي مؤنس وعزيز الشافعي عن "جودار".

أفضل ممثلين شباب بالقائمة، نور النبوي، أحمد داش، عصام عمر، وأسامة السيد الشهير بدور ميكا في مسلسل "خالد نور وابنه نور خالد"، أفضل ممثلة جديدةً إلهام صفي الدين عن فيلم "إمبراطورة ميم".

صلة رحم



أشارت المجلة في تقريرها إلى أن مسلسل صلة رحم واحدة من أهم المسلسلات الرائجة في تشكيلة رمضان لهذا العام، كما إنه عرض ببراعة موضوعًا مثيرًا للجدل ومحظورًا، وهو تأجير الأرحام، ويستكشف بعض القضايا المجتمعية الثقيلة جدًا.