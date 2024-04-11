الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: "المتحدة" قدمت مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية في رمضان

مسلسلات المتحدة
مسلسلات المتحدة

يعد شهر رمضان أفضل وقت في العام لبث الشبكات مسلسلات تلفزيونية جديدة، والذي يعتبر الموسم الأعلى من حيث نسبة مشاهدة الدراما التلفزيونية.

وفي الوقت الذي تم عرض اكثر من 50 مسلسلاً هذا العام خلال شهر رمضان، لاقت مسلسلات الشركة المتحدة إعجاب  الدول العربية، مثمنة المجموعة المتميزة من الكتاب والانتاج والمخرجين والتمثيل. 

وذكر مجلة سكوب امباير الامريكية، انه لم يكن لدى أحد الوقت الكافي لمشاهدة كل المسلسلات، لكن حازت مسلسلات الشركة المتحدة على مكانة داخل قلوب الشعب المصري والعربي بأكمله، بسبب الاعمال الدرامية التي هدفت لمعالجة القضائا الشائكة والاحداث المثيرة للاهتمام .

افضل المسلسلات التليفزيونية في شهر رمضان

txt

"المتحدة" تؤكد: نقدم محتوى يخدم مصالح المجتمع ويكون مفيدًا للمشاهدين (فيديو)

ونشرت المجلة الامريكية "قائمة المسلسلات التليفزيونية التي تم بثها خلال شهر رمضان على القنوات التلفزيونية المختلفة.

مسلسل: الحشاشين

تصدر مسلسل الحشاشين قائمة ابرز المسلسلات  للشركة المتحدة، وحصل عبد الرحيم كمال عن مسلسل «الحشاشين افضل سيناريو، و أفضل مخرج: بيتر ميمي عن فيلم «الحشاشين».

وجاء الفنان  كريم عبد العزيز في دور رئيسي كريم عبد العزيز عن مسلسل  "الحشاشين"، كما حصل أحمد عيد عن افضل بطل دور ثان بمسلسل «الحشاشين».

امبراطورية ميم 

في السياق، تصدرت الفنانة نشوى مصطفى قائمة التقرير الامريكي عن دورها في "إمبراطورة ميم" ، كما حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، حسبما افاد التقرير الامريكي.

.
“جودار”


وجاء أفضل مونتاج أحمد حمدي عن «الحشاشين»، وأفضل موسيقى أمين بوحافة عن "الحشاشين" وشادي مؤنس وعزيز الشافعي عن "جودار".
أفضل ممثلين شباب بالقائمة، نور النبوي، أحمد داش، عصام عمر، وأسامة السيد الشهير بدور ميكا في مسلسل "خالد نور وابنه نور خالد"، أفضل ممثلة جديدةً إلهام صفي الدين عن فيلم "إمبراطورة ميم".

صلة رحم


أشارت المجلة في تقريرها إلى أن مسلسل صلة رحم  واحدة  من أهم المسلسلات الرائجة في تشكيلة رمضان لهذا العام، كما إنه عرض ببراعة موضوعًا مثيرًا للجدل ومحظورًا، وهو تأجير الأرحام، ويستكشف بعض القضايا المجتمعية الثقيلة جدًا. 

شهر رمضان للتقوى الدينية الترابط الأسري لمسلسلات تلفزيونية الحشاشين صلة رحم

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

موعد عيد القيامة المجيد وشم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية لنهاية العام

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

كولر: نعاني من الإصابات وضغط المباريات.. وننتظر دعم الجماهير أمام الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا