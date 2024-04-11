"المتحدة" تؤكد: نقدم محتوى يخدم مصالح المجتمع ويكون مفيدًا للمشاهدين (فيديو)

أكد الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة المتحدة تشكل كيانًا مؤسسيًا كبيرًا يضم مجموعة من القطاعات المتخصصة، كما تعمل هذه القطاعات بتناغم مع الرئيس التنفيذي للشركة، الأستاذ عمرو الفقي، لتقديم محتوى يخدم مصالح المجتمع ويكون مفيدًا للمشاهدين.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج الدرامي خلال حلقة برنامج "البيت" المذاع على فضائية "الناس" اليوم الخميس: "تتسم جميع القطاعات بالتعاون المثمر، حيث يتم العمل وفق معايير محددة، منها النص الجيد ومعالجته، ويجب أن يكون الموضوع جديدًا بغض النظر عن نوعه، سواء كان تاريخيًا أو كوميديًا أو اجتماعيًا أو حتى فانتازيًا".

وأضاف: "النص الجيد هو المعيار الأساسي الذي يخدم المجتمع ويكون مفيدًا للمشاهدين، ويسهم في تحقيق مصالح البلد وجذب الجمهور".