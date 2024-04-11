نجوم الفن: «المتحدة» أعادت الريادة بحسن الاختيار والرهان على المواهب

عبّر عدد كبير من نجوم الفن عن سعادتهم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الدرامى الرمضانى الذى انتهى قبل أيام، من خلال عدد كبير من الأعمال الضخمة التى حصدت النجاح وإشادات الجمهور والنقاد، وأعادت للفن المصرى ريادته من جديد.

وثمن الكتاب والمنتجون والفنانون والمخرجون التأثير الإيجابى القوى الذى أحدثه وجود الشركة المتحدة فى صناعة الدراما أو السينما، إذ تبنت استراتيجية عمل وطنية راهنت من خلالها على المواهب المصرية الأصيلة فى الكتابة والإخراج والتمثيل، وبدلًا من مزاحمة باقى شركات الإنتاج انحازت لمبدأ التعاون من أجل الارتقاء بصناعة الفن، باعتبارها أداة رئيسة من أدوات القوى الناعمة لمصر.

ولم تكتف «المتحدة» بالتعاون مع باقى شركات الإنتاج فحسب، لكنها أعادت أسماء كبيرة فى عالم التمثيل والإخراج والكتابة، لتتألق مرة أخرى وتمتع المشاهدين بإبداعها الصافى، كما ارتقت بجودة المنتج النهائى ليصل لحدود العالمية، وليصبح مؤهلًا للمنافسة واختراق أسواق جديدة، من خلال ترجمة الأعمال المتميزة بعدة لغات.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز رسائل نجوم الفن للشركة المتحدة.

ياسر جلال: فتحت أسواقًا للدراما المصرية فى كل العالم

قدمت «المتحدة» أعمالًا ضخمة العام الجارى، منها «جودر» الذى نقول من خلاله: «نحن مصر»، وهو مسلسل ضخم به «جرافيكس» وملابس وديكورات على أعلى مستوى.

و«المتحدة» تقدم كل الدعم للعمل والعاملين، والكل اجتهد وضحى لخروج العمل بهذا الشكل، ووضعت «المتحدة» ثقتها فينا، ونحن على قدر هذه الثقة ونقدم فنًا يليق بالشركة ومصر.

وقد ضحينا بالكثير من أجل «جودر» مقابل الكثير من الإمكانات التى حصلنا عليها، الآن نستطيع أن نفتح أسواقًا جديدة فى كل العالم بالدراما المصرية المميزة.

سيرين خاص: وفرت كل سبل النجاح

شركة محترمة للغاية ووفرت كل سبل النجاح لمسلسل «مليحة»، وتعاملت معى بشكل محترم وجميل أسعدنى جدًا، وكانت متفاهمة جدًا وتعاملت معى بكل حب، ووجدت دعمًا كبيرًا منها ومن كل الاطراف.

أمير كرارة: تقدم مختلف الألوان طوال العام

الدراما التليفزيونية تشهد تطورًا دائمًا، وفى الآونة الأخيرة أصبحت الدراما التليفزيونية متوافرة على مدار العام، وليس فى موسم بعينه، وهو ما يتيح فرصة للجمهور لمشاهدة جميع الأعمال الفنية المفضلة إليه فى أى وقت، واستطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأعمال الديجيتال أيضًا، فأصبحت هناك أعمال تُعرض عبر المنصات الإلكترونية بشكل حصرى وحققت نجاحات كبيرة وملحوظة الفترة الماضية.

أما هذا العام، فقد شهد منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال التليفزيونية المنوعة، وعُرض، خلال الشهر الكريم، الكوميدى والتاريخى والتراجيدى والأكشن، وغيرها من الأعمال التى يحبها الجمهور، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع.

أحمد رزق: أحدثت حالة من الثراء وأنهت الملل

التنوع فى موضوعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدث حالة ثراء لدى المتفرج، وأرى أن فكرة الـ١٥ حلقة جيدة جدًا، وتجعل الأعمال الدرامية التليفزيونية مشدودة وإيقاعها مضبوطًا، وأعتقد أن العام المقبل سيزيد عدد مسلسلات الـ١٥ حلقة، لأنها أثبتت نجاحها وأهميتها و«حلاوتها»، لأنها لا تعطى فرصة لشعور المشاهد بالملل، وهو توجه محترم من الشركة المتحدة.

أنور خليل: لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية

التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان جميلًا وتجربة رائعة مع الشركة التى قدمت كل شىء ليخرج مسلسل «مليحة» بأفضل شكل ممكن، ويصل لقلوب وعقول الجمهور، إذ يتناول قضية مهمة هى فلسطين، وهذا اهتمام بالغ من الشركة المتحدة، ووعى حقيقى وكبير منها بقضايانا، كما كان التعاون مميزًا مع مخرج كبير بحجم عمرو عرفة، وجميع العاملين بالمسلسل من ممثلين وفنيين.

مصطفى شعبان: لا تبخل على الأعمال كى تظهر بأفضل صورة

الشركة المتحدة حين تخطط لتقديم عمل وتدرسه تنفذه على أكمل وجه من أجل الخروج بأفضل صورة ممكنة بشكل واقعى، وفى بداية حديثى مع شركة «سينرجى» عن تقديم مسلسل «المعلم»، التجربة الأخيرة لى مع المتحدة، كانت هناك فكرة للتصوير فى شادر سمك حقيقى، لكنها كانت فكرة غير عملية، إذ سيكون متاحًا لنا التصوير يومًا واحدًا بالأسبوع، ما سيعطلنا كثيرًا، ولكن الشركة المنتجة قررت أن توفر كل الإمكانات اللازمة للعمل والخروج به فى أحسن صورة، واقترحنا تصميم شادر سمك بالأبعاد الحقيقية، مثل سوق العبور، وأردنا تقديم صورة مبهرة ومميزة من خلال شادر سمك حقيقى، به الأسماك المتنوعة، التى ستعطى زخمًا للصورة وهو ما حدث بالفعل، وكان هناك اتفاق مع موردى أسماك من السويس لتوريده يوميًا، ووفرت الشركة المتحدة كل الإمكانات لتقديم صورة لسوق سمك بشكل إيجابى مميز ومختلف، ومرة ثانية أقدم الشكر للشركة المتحدة على وقوفها بجانب العمل وحرصها على تقديم عمل فنى مميز بكل عناصره.

دينا فؤاد: المسلسلات «مفيهاش غلطة»

قدمت الشركة المتحدة، خلال رمضان، موسمًا مليئًا بالأعمال المميزة، وأعجبنى مسلسل «الحشاشين»، فهو تحفة فنية راقية، وصناعة مصرية بمثابة فخر كبير، ومثلما يقولون فإن هذا المسلسل بمثابة محمد صلاح الدراما، إنتاج ضخم وفنان كبير ومخرج عظيم وكاتب رائع، ببساطة المسلسل «مفيهوش غلطة»، وعلى الرغم من وجود لجان إخوانية تعمل ضد المسلسل، فإن ذلك لم يمس فخامة المسلسل، وأتذكر وقت عرض «الاختيار» أننا تعرضنا لهجوم شديد «إحنا اتبهدلنا»، لكنه كان من أنجح المسلسلات.

نيللى كريم: تحرص على الموضوعات والقضايا القيّمة

حرصت الشركة المتحدة، خلال الفترة الماضية، على ازدهار الدراما وتقديم أعمال درامية متنوعة ثرية، فهناك الأعمال الاجتماعية والتاريخية والكوميدية والتشويقية، وهى دراما راقية تناسب أذواق الأسر المصرية والعربية، وكل عمل يقدم طرحًا مختلفًا لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة؛ ولفت انتباهى كثيرًا مسلسل «جودر» للفنان المتألق ياسر جلال، وعودة الأساطير وحكايات ألف ليلة وليلة بطريقة عصرية، وملحمة «الحشاشين» للغالى حبيب الملايين كريم عبدالعزيز الذى يوثق مرحلة مهمة تعد البداية الحقيقية للتنظيمات والاغتيالات السياسية، كما أن هناك ثراءً فى الأفكار المطروحة بالأعمال المختلفة المناسبة لكل فئات المجتمع والأعمار.

حلا شيحة: أعادتنى بعمل قوى

سعدت للغاية بعودتى للتمثيل هذا العام من خلال عمل من إنتاج الشركة المتحدة فى رمضان، وهو مسلسل «إمبراطورية م» وسعيدة بثقة الشركة واختيارها لى، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة، وأن نقدم العام المقبل أعمالًا أكثر معًا، وأشكر الشركة على مجهودها الكبير كى يخرج العمل فى أحسن صورة، وأتمنى أن يكون المسلسل إعجاب الجماهير وأن «نكون ضيوف خُفاف عليكو».

أحمد عيد: أعمالها تليق باسم مصر

الشركة المتحدة تقدم أعمالًا تليق باسم مصر، وقد قُدم «الحشاشين» بشكل إنتاجى ضخم ومميز للغاية، ولم تبخل الشركة عن تقديم جميع الإمكانات، ليخرج بطريقة مميزة تليق باسم مصر وجمهورها، وقد صورنا فى دولة كازاخستان وكان أغلب مشاهدى فيها، كما تم التصوير فى مالطا أيضًا، وهذه الأماكن تشبه كثيرًا الطبيعة الخاصة بدولة إيران التى دارت فيها معظم أحداث القصة.

حسن الرداد: تنوع كبير فى القوالب الدرامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة كبيرة، وحين تعمل معها ستجد دعمًا كبيرًا سواء على مستوى الدعاية التى تقدمها على السوشيال ميديا أو فى الشوارع بمختلف المحافظات أو شاشات التليفزيون، وكذلك القنوات المهمة التى تتيحها لعرض عملك خلالها، أو اختيارها الأعمال التليفزيونية المختلفة التى تحتوى على تناغم وتنوع كبير فى قوالبها الدرامية، بين الأعمال الشعبية و«الأكشن» والرومانسية والكوميدية والتاريخية التى تناسب كل أذواق الجمهور، وأنا مستمتع جدًا بالتعاون معها، وأتمنى أن ينال مسلسل «محارب» إعجاب الجمهور.

مجدى أبوعميرة: تقدم وجبة فنية متنوعة

«المتحدة» تحرص كل عام على تقديم وجبة درامية متنوعة فى الموسم الرمضانى، وأتمنى مواصلة الأداء بالمستوى نفسه من الجودة والاحترافية.

ولا يمكن أن ننسى سلسلة «الاختيار» التى قدّمتها «المتحدة»، وغيرها من الأعمال، فهى تعمل على تقديم مواسم مميزة تعيد الدراما المصرية للصدارة بقوة وبشكل صحيح.

مدحت العدل: فتحت أسواقًا جديدة للأعمال المصرية

أعادت الشركة المتحدة الانضباط إلى السوق، بعد فترة من الفوضى والارتباك، فالشركة على دراية بما تفعله، وتتولى التنسيق بين الأعمال الدرامية فى السوق، ولديها رؤية لضبط الصناعة. وجود الشركة المتحدة فى السوق مهم جدًا، لأنها فتحت أسواقًا جديدة للأعمال المصرية من خلال الترويج الذكى والدعاية وترجمة الأعمال المميزة مثل «الحشاشين».

الشركة المتحدة تمثل دولة تدرك جيدًا ما تفعله، وإمكاناتها تفوق إمكانات شركات الإنتاج العادية، وهى تؤمن بأن الصناعة ليست تسلية فقط، لأن الأعمال الفنية المصرية إحدى أهم أدوات القوى الناعمة، وهناك تجارب أخرى مضيئة فى المنطقة، مثل تجربة السينما المغربية علينا أن نستفيد منها.