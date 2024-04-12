الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البرهان يصل أم درمان للتهنئة بعيد الفطر المبارك

البرهان
البرهان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لمدينة أم درمان، وكان في استقباله بقاعدة وادي سيدنا العسكرية عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا. 

قدم البرهان تهاني العيد لقادة وضباط منطقة وادي سيدنا العسكرية والقوات النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات، بحضور عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان. 
 ناقوس الخطر بشأن أزمة الأمن الغذائي 

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تفاصيل لقاء عضو السيادة الانتقالي مع السفير القطري لدي السودان

في وقت سابق، دقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ناقوس الخطر بشأن أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة في السودان، وحثت الأطراف المتحاربة على إلقاء السلاح والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وقال آدم ياو، نائب ممثل الفاو في السودان، مع وكالة أنباء شينخوا إن "الفاو تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وموحدة قبل فوات الأوان".

وذكر ياو أن "نحو 18 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات غذائية بسبب الأزمة المتصاعدة. وهناك حاجة إلى مساعدة فورية".

وأشار ياو إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أعاق المزارعين والرعاة من الوصول إلى الأراضي الزراعية أو المناطق الرعوية، ما أدى إلى تعطيل إنتاج الغذاء وحركة الماشية.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لتمكين إيصال المساعدات، وناشد "جميع الأطراف النظر في فتح ممرات إنسانية ووقف القتال والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالوصول إلى الأشخاص الذين ينتظرون دعمنا".

كما حث مسئول الفاو المجتمع الدولي على توفير المزيد من الأموال لتمكين المجتمع الإنساني من تقديم الدعم لمزيد من الناس.

وأضاف أن "عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي لم ينخفض. ونحن بحاجة إلى مزيد من الدعم للمزارعين السودانيين لإنتاج المزيد من الغذاء، لذا فإن المساعدة من المجتمع الدولي ضرورية".

ومنذ 15 أبريل 2023، شهد السودان مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى لنزوح 8.1 مليون فرد، منهم 6.3 مليون داخليًا.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون فرد، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية ومن بينهم، يعاني ما يقرب من 18 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء.

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