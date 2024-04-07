الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل لقاء عضو السيادة الانتقالي مع السفير القطري لدي السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، السفير القطري لدي السودان محمد إبراهيم السادة.

وأثنى جابر على الجهود المتعاظمة التي تضطلع بها دولة قطر في دعم ومساندة السودان في جميع المجالات لاسيما الإنسانية.

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وأعرب جابر لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان السفير القطري، اليوم، عن شكر وتقدير السودان لقطر حكومة وشعبا لوقوفها مع الشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية عبر جسر جوي منتظم منذ بداية الحرب. 

السيادة الانتقالي يشيد بالتطور الكبير في العلاقات السودانية القطرية

كما أشاد جابر بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص السودان التام على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق ارحب.

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مشاورات مصرية أمريكية بشأن السودان

من جانبه، أوضح السفير عبدالرؤوف عامر علي عامر مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وأبان أن السفير القطري أكد موقف دولة قطر الداعم للسودان وشعبه وتقديم المساعدات الإنسانية حتي يتجاوز المحنة الحالية معربا عن أمله في إحلال السلام والأمن والإستقرار في السودان.

مشاورات مصرية أمريكية بشأن السودان

والثلاثاء الماضي، استقبل السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، بمقر وزارة الخارجية المبعوث الأمريكي للسودان "توم بيرييلو"، يرافقه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة "هيرو مصطفى".

وتناول اللقاء الجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين، إلى جانب إمكانية فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمصر ودول الجوار في هذا المجال.

كما استعرض الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الإنساني الدولي لدعم السودان ودول الجوار، والذي ستستضيفه باريس يوم 15 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من الدول الراعية لجهود السلام في السودان والمانحين والمنظمات الدولية. 

السيادة الانتقالي السفير القطري السودان مساندة السودان بورتسودان

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