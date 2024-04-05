الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

خلال الإفطار الجماعي.. طلاب السودان ينشدون في حب مصر والأزهر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الطلاب الوافدون من السودان الشقيق لحظة إطلاق مدفع رمضان بمدينة البعوث الإسلامية، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر، ضمن أنشطة المركز في رعاية الطلاب والاهتمام بهم.

وأعرب الطلاب السودانيون عن خالص شكرهم لمصر التي ساندتهم في محنتهم وفتحت لهم أبواب التعليم بالجامعات المصرية، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي أولاهم رعاية خاصة ويسر لهم سبل الالتحاق بمعاهد وكليات الأزهر.

وأشار الطلاب إلى أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي كان خير سند وداعم لهم في استقبالهم لحين استكمال متطلباتهم، نظرًا لما تمر به بلادهم من نزاعات هددت أمن واستقرار البلاد، مؤكدين أن مصر كانت ولاتزال أرض خير وبركة وأمن للجميع.

وألقى الطلاب السودانيون قصائد شعر في محبة مصر وأزهرها الشريف، وتحدثوا عن شريان النيل الذي يجمع البلدين، وعن العلم الذي يقوي العلاقة بين الشعبين.

الأزهر السودان شيخ الأزهر

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