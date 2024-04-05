الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"البيت المحمدى يحيى" ليلة القدر بمجلس حديثى وبرنامج تعبدى

البيت المحمدي
"البيت المحمدي

يحيي البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث، ليلة القدر بفعاليات علمية تبدأ بعد العصر حتى صلاة الفجر، تتضمن  مجلسا حديثيا لقراءة وإسناد كتاب (شرح الصدر بذكر ليلة القدر) للحافظ أبي زرعة العراقي.

يأتي ذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز الشهاوي، شيخ الشافعية بالأزهر الشريف، والشيخ علي صالح، من علماء الأزهر الشريف، يتبعه برنامج تعبدي يشمل قراءة ورد يوم الجمعة، وصلاة المغرب، والإفطار الجماعي، وصلاة  الأوابين، وقراءة سورة ( يس)، ثم صلاة العشاء والتراويح ودعاء ختم القرآن، يليها صلاة التسابيح، وقراءة دلائل الخيرات، وصلاة التهجد، ثم السحور بصحبة السادة المشايخ، وقراءة ورد السحر، والاختتام بصلاة الفجر.

 تأتي احتفالية إحياء ليلة القدر ضمن الأنشطة العلمية التي يحرص البيت المحمدي على إقامتها برعاية الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، للتذكير بأيام الله واغتنامها امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها.

البيت المحمدي ليلة القدر شرح الصدر بذكر ليلة القدر لحافظ أبي زرعة العراقي بالأزهر الشريف

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