الجمعة 05 أبريل 2024
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الدين لله

مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بليلة القدر

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة  ليلة القدر المباركة. 

وقال المفتي في بيان له، "إن لله سبحانه وتعالى أيامًا مباركة حثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغتنمها ونتعرض لها، ومن بينها ليلة القدر التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، ففيها أُنزل القرآن الكريم، وفيها تتنزل الملائكة والرحمات على العباد الطائعين، وفيها تكتب الأعمار والأرزاق للعام المقبل. 

 المفتي يحث المسلمين جميعًا على تحري ليلة القدر واغتنام وقتها

وحث مفتي الجمهورية المسلمين جميعًا على تحري ليلة القدر واغتنام وقتها بمختلف الطاعات والعبادات كقيام الليل وقراءة القرآن والذكر لأن فيها تغفر الذنوب، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال:  «مَن  يَقُمْ  ليلةَ  القَدْرِ إيمانًا  واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه». 
وتوجه فضيلة المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ببركات ونفحات ليلة القدر، وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يحفظ البلاد والعباد ويديم علينا الأمن والسلام.

الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلة القدر

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