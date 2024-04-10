جوتيريش: قلبى محطم لحلول العيد والسودان وغزة "بين صراع وجوع"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الثلاثاء، عن أسفه لحلول عيد الفطر المبارك، الأربعاء، بينما السودان وقطاع غزة "بين صراع وجوع".

وقال جوتيريش في رسالة مصورة عبر منصة "إكس": "في كل عام، أتقدم للمسلمين في جميع أنحاء العالم بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر".

وتابع: "قلبي محطم لأن في غزة والسودان والعديد من الأماكن الأخرى- بسبب الصراع والجوع- لن يتمكن الكثير من المسلمين من الاحتفال بالشكل الصحيح".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مئة ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

فيما يشهد السودان، منذ أبريل 2022، حربا بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، أسفرت عن نحو 13 ألفا و900 قتيل، وحوالي 8.5 مليون نازح ولاجئ، بالإضافة إلى أزمة غذاء كارثية، وفق الأمم المتحدة.