البيت الأبيض يراقب الرد الإيرانى عن "كثب شديد" ويتواصل مع إسرائيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن أن هناك تهديدًا "جديًا للغاية" بشن ضربات انتقامية إيرانية ضد إسرائيل، فيما يتلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديثات مستمرة حول الوضع من فريق الأمن القومي التابع له.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي، الذي رفض تقديم معلومات حول التوقيت المتوقع للتهديد: إننا نراقب هذا عن كثب، لكنه قال إن المسئولين الأمريكيين على اتصالات مستمرة مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن هذه المسألة، وإن الخطوات جارية لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

تهديد علني للغاية وما نعتبره تهديدًا

وقال كيربي يوم الجمعة: "نحن بالتأكيد ندرك ما نعتبره تهديدًا علنيًا للغاية وما نعتبره تهديدًا موثوقًا للغاية من جانب إيران فيما يتعلق بهجمات محتملة على إسرائيل".

وأشار إلى زيارة قام بها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل يوم الجمعة لإجراء تلك المحادثات مباشرة مع نظرائه في قوات الدفاع الإسرائيلية.

وقال كيربي إن بايدن يتلقى أيضًا إحاطات إعلامية عدة مرات يوميًا حول الوضع، وقال كيربي: "لقد أوضح لفريق الأمن القومي بأكمله أننا سنأخذ على محمل الجد التزاماتنا تجاه الدفاع، والدفاع عن النفس عن إسرائيل".

وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم أيضًا بتقييم موقفها في المنطقة قبل الهجوم الانتقامي المحتمل.

وفي وقت سابق من اليوم، نصحت الهند مواطنيها اليوم الجمعة بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر نظرًا "للوضع السائد في المنطقة". وقالت وزارة الخارجية الهندية إن على مواطنيها في البلدين مراعاة أقصى الاحتياطات بشأن سلامتهم وتقييد تحركاتهم إلى الحد الأدنى.

كما حذرت فرنسا الجمعة مواطنيها من "ضرورة الامتناع عن السفر في الأيام المقبلة إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية"، بحسب ما صرح مرافقو وزير الخارجية لوكالة فرانس برس. كما طلب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في اجتماع أزمة إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين الفرنسيين في إيران، وعدم إرسال أي موظفين مدنيين فرنسيين في مهام إلى البلدان المدرجة في القائمة.

وحثت أستراليا إيران على عدم تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الجمعة، إنها تحدثت مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وحثت بلاده على "استخدام نفوذها في المنطقة لتعزيز الاستقرار، وليس المساهمة في التصعيد".

وقالت في منشور على موقع X: "مؤشرات على أن إيران تستعد لعمل عسكري ضد إسرائيل". وأضافت: "المزيد من الصراع لن يؤدي إلا إلى زيادة الدمار في الشرق الأوسط".

حث موقع Smart raveller التابع للحكومة الأسترالية، الأستراليين على إعادة النظر في حاجتهم للسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تحذيرات محدثة تشير إلى احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويل رحلاتها.