الأمم المتحدة: الاحتلال لا يفهم كيفية إجراء عمليات المساعدة الإنسانية

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الجمعة، إن جيش الاحتلال لا يفهم كيفية عمل العمليات الإنسانية، مؤكدًا أن هناك "درجة من عدم الثقة" يجب حلها بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات غير الحكومية على الأرض في غزة.

وتزايدت المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني في غزة في أعقاب الغارة الإسرائيلية القاتلة في الأول من أبريل والتي أسفرت عن مقتل 7 عمال في منظمة World Central Kitchen غير الربحية.

عمال المجال الانساني يخافون على سلامتهم

وصرح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك للصحفيين، الجمعة، بأن العاملين في المجال الإنساني "يخافون على سلامتهم" بعد عمليات القتل التي وقعت في WCK وغيرها من الحوادث، مثل الهجوم على قافلة اليونيسف الأربعاء الماضي.

أضاف أن "أحد الأشياء التي يجب أن نفهمها هو أن الجيش الإسرائيلي لم يعمل مطلقًا مع منظمي المساعدات الإنسانية من قبل في هذا النوع من البيئة، كما إنهم لا يفهمون كيف نعمل، ولا يفهمون لغتنا، وما هو هدفنا"، قال ماكغولدريك.

وأضاف: "هناك درجة من عدم الثقة وسوء الفهم يتعين علينا معالجتها، وتواصلت الشبكة الامريكية مع جيش الاحتلال بشأن تصريحات ماكجولدريك.

وتحدث مسؤول الأمم المتحدة إلى الصحفيين بعد عودته من غزة، حيث عقد اجتماعا مع قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان.

وقال إنهم ناقشوا خلال الاجتماع التفاعلات بين الجنود الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية والمخاوف بشأن "الانضباط في استخدام الأسلحة"، ووضع علامات أكثر وضوحًا على المركبات التابعة للمنظمات غير الحكومية، كما سلط ماكغولدريك الضوء على المخاطر التي يشكلها عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات داخل غزة.

في السياق، حث رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق القيادة الإسرائيلية بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إبرام صفقة رهائن تتضمن وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى والعمل مع السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها لاستعادة النظام في غزة.

قال تامير هايمان، الذي يرأس الآن معهد دراسات الأمن القومي (INSS) في تل أبيب إن إسرائيل تخاطر بالوقوع في حرب استنزاف دائمة، حيث يوجد "احتكاك لا نهاية له" مع جيرانها. وقدم توصيات في خارطة الطريق بشأن "اليوم التالي" للحرب، والتي أصدرها المعهد يوم الجمعة.