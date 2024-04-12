الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مباحثات "إسرائيلية - أمريكية" حول آليات احتواء الهجوم الإيراني المحتمل

ايران
ايران

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وقائد القيادة المركزية الأمريكية إريك كوريلا، اليوم الجمعة، آليات التعامل مع الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل.

وتحدث جالانت وكوريلا عن “الاستعداد لهجوم إيراني ضد دولة إسرائيل، مما قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي”، بحسب بيان صادر عن مكتب جالانت.

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وقال وزير الدفاع إن إسرائيل “مستعدة للدفاع عن نفسها على الأرض وفي الجو” وسترد “بالتعاون الوثيق مع شركائنا”.

 والتقى الاثنان في قاعدة حتسور الجوية الإسرائيلية بالقرب من أشدود في المنطقة الجنوبية من إسرائيل.

إيران جالانت الولايات المتحدة الدفاع الإسرائيلي اريك كوريلا

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