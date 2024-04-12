7 مصابين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

أُصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بدائرة قسم منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعرواي، مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، 30 سنة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص أخرى، قيادة سائق، 50 سنة، مصاب بكسر في القدم، وبصحبته 6 آخرين، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.