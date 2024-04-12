"الزراعة" تتابع سير العمل في المحطات البحثية وتربية التقاوي والحجر البيطري

وجَّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار عمل قطاعات الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية لمحطة بحوث الجميزة، البرامج البحثية وتربية التقاوي، يرافقه الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، والدكتور فتح الله حسن، مدير محطة بحوث الجميزة.

وشملت الزيارة تفقد المرور على البرامج البحثية المختلفة وكذلك برامح اكثارات تقاوي القمح والشعير والفول والخضر التابعة للإدارة المركزية للمحطات ومعهد المحاصيل والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

كما أجرى الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عدة جولات

لمتابعة سير العمل، حيث تفقد خلالها مكتب الحجر البيطري بمطار القاهرة ومركز التلقيح الاصطناعي بالعباسية وحديقة الأسماك بالجبلاية وكذلك حديقة الحيوان بالإسكندرية.

وفي سياقٍ متصل، أكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، استمرار العمل بالمعامل التابعة للمعهد في القاهرة والمحافظات والموانئ والمطارات والمنافذ؛ لتقديم خدماته للمواطنين والعملاء، وذلك تنفيذًا لتوجهيات وزير الزراعة بالعمل على مدار الساعة للمعاهد والمعامل البحثية والإدارات الخدمية بالوزارة والجهات التابعة.