الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حصر المحاصيل الشتوية إلكترونيًا بالأقمار الاصطناعية في الغربية

المحاصيل
المحاصيل

عقد الدكتور خالد أبو شاى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور محمد الغنيمى مسؤل الحصر بالغربية، اجتماعًا مع مسؤلي تنفيذ منظومة الحصر الإلكتروني للمحاصيل بالأقمار الاصطناعية بمراكز المحافظة، لحصرالمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية ورفع الإحداثيات للأراضي المنزرعة بالمحاصيل الشتوية "القمح – البرسيم – البنجر" وآخرى، تنفيذًا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في الزراعة.

 

جاء ذلك الإجتماع في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأستاذ الدكتور عباس الشناوى  رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه، والأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والاستاذ الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والاستاذ الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى وبحضور الأستاذ الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.
 

حصر المحاصيل بالاقمار الاصطناعية يسهم في توفير المعلومات

 

وأشار الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إلى أن حصر المحاصيل بالأقمار الاصطناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك يؤدى إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية، والأسمدة، بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لكافة المستلزمات.والمستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة

وأوضح أن التحول الرقمي يهدف إلى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط لإتخاذ القرار في كل المجالات.

وزارة الزراعة تنفيذ منظومة الحصر الالكتروني بالأقمار الاصطناعية لحصرالمساحات المنزرعة الأقمار الاصطناعية ورفع الإحداثيات للأراضى المنزرعة بالمحاصيل

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