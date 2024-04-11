نيران فرن بلدي تقتل طفلًا داخل منزله بسوهاج

لقي طفل مصرعه بعد نشوب حريق هائل داخل منزل بسوهاج، بسبب تطاير النيران من فرن بلدي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشاه ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بنشوب حريق هائل منزل ملك منصورب م ونتج عن وفاة الطفل زياد منصور ب ا ٨ سنوات نتيجة الاختناق وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنشاه عن طريق إسعاف المنشاه.

كما أسفر عن الحريق إلتهام محتويات المنزل سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي وتمت السيطرة على حريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة للتصرف.