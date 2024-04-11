الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نيران فرن بلدي تقتل طفلًا داخل منزله بسوهاج

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل مصرعه بعد نشوب حريق هائل داخل منزل بسوهاج، بسبب تطاير النيران من فرن بلدي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنشاه ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بنشوب حريق هائل منزل ملك منصورب م ونتج عن وفاة الطفل زياد منصور  ب ا ٨ سنوات نتيجة الاختناق وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنشاه عن طريق إسعاف المنشاه.

كما أسفر عن الحريق إلتهام محتويات المنزل سبب الحريق  تطاير شرر من فرن بلدي وتمت السيطرة على حريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة للتصرف.

شب حريق وفاة طفل مالك المنزل روافع العيساوية المنشأة بسوهاج مستشفى المنشأة تصرف النيابة الأجهزة الأمنية

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