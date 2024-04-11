دوري نايل: فيوتشر يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المصري ومودرن فيوتشر، المقامة حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل لمودرن أحمد عاطف في الدقيقة الـ22، من تمريرة خاطئة من مدافع المصري قطعها اللاعب ليراوغ حارس المرمى ويسدد الكرة يسار منطقة الجزاء داخل الشباك.

وكاد علي زعزع، لاعب مودرن فيوتشر يضيف ثاني أهداف فريقه، بعد مروره بالكرة جهة يسار منطقة الجزاء، لكن فخر الدين بن يوسف، يمنع الكرة من تخطي المرمى.

وعقب هدف مودرن فيوتشر، كثف لاعبوه المصري من هجومهم على مرمى محمد حمدي من إدراك التعادل، لكن دون فائدة.

وفي الدقيقة الـ42، يشهر حكم الساحة محمد عادل، الكارت الأحمر في وجه حسين السيد جناح المصري، عقب حصوله على إنذارين.

وكان مودرن فيوتشر بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

خط الدفاع.. محمود شعبان، خالد رضا، محمود رزق، جوناثان نجويم.

خط الوسط.. محمد محمود، عمرو السيسي، حساني اموراني، علي زعزع، ايبا.

خط الهجوم.. أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل، غنام محمد، طارق طه، محمد صادق، هشام عادل، علي ياسر، محمد زعلوك، كجالي درامي.

بينما كان تشكيل المصري البورسعيدي التالي..

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، حسين السيد، عمرو سعداوي.

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حمادة، غيلاس قناوي، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد شحاتة، عمرو موسى، محمد دبش، حسن علي، محمد طارق، سمير فكري، إسلام عطية، إيزي إيمكا، حسين فيصل، أمادو باه.