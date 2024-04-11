تشكيل المصرى لمواجهة مودرن فيوتشر بمؤجلات دورى نايل

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق نادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء فريق فيوتشر في اللقاء المقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الثامنة من دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد ، باهر المحمدي ، حسين السيد ، عمرو سعداوي.

خط الوسط: معتز بن منير، محمود حمادة، غيلاس قناوي، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد شحاتة، عمرو موسى، محمد دبش، حسن علي، محمد طارق، سمير فكري، إسلام عطية، إيزي إيمكا، حسين فيصل، أمادو باه.

ويغيب عن اللقاء كل من: صلاح محسن، كريم العراقي للإيقاف، يوسف الجوهري، أحمد أيمن منصور، ليستويل أمانكونا، عبدالرحيم دغموم، عصام ثروت للإصابة.

يدير اللقاء كل من محمد حكمًا للساحة ومعه عمر فتحي وماجد المليجي كمساعدين، وأحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمود ناجي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد جمال.

يذكر أن فريق المصري يأتي بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.