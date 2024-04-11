الخميس 11 أبريل 2024
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مصر

القابضة للصناعات الغذائية... المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال عيد الفطر المبارك

السلع
السلع

القابضة للصناعات الغذائية... مخازن الجملة تعمل في عيد الفطر المبارك لتوفير السلع التموينية لمنافذ الصرف.

القابضة للصناعات الغذائية... غرفة عمليات مركزية بالشركة وشركات الجملة لمتابعة سير عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة.

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام  أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة في إجازة عيد الفطر المبارك، وأفاد التقرير الوارد أن المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال أن التقرير الذي تم عرضه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية شمل أيضًا قيام الشركة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر السلع وعمل الشركات، إضافة إلى قيام شركتي الجملة (العامة– المصرية) بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام  أحمد كمال، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية كانت قد صرفت استعاضات منافذ الصرف قبل عيد الفطر المبارك، وأكد أن عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال العيد تتم متابعته من غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيضًا.

وأشار كذلك المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين أكد استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز وتم تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، وقد أسفرت الجهود الرقابية لمديريات التموين بالمحافظات عن تحرير ما يقرب من 2641 مخالفة تموينية متنوعة حتي الآن، وتم التعامل الفوري معها وإزالة أسبابها.

لشئون المشروعات والاعلام منافذ صرف السلع التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام الشركة القابضة للصناعات صرف السلع التموينية القابضة للصناعات الغذائية شركتي الجملة العامة – المصرية مخازن الجملة

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