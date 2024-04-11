وكيل الصحة بالوادى الجديد يتفقد المنشآت الصحية فى ثانى أيام العيد

تفقد الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، بعض المنشآت الصحية التابعة للإدارة الصحية بالخارجة، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة وحدة فلسطين الصحية، وحدة صنعاء الصحية، وحدة الجزائر الصحية، وحدة بولاق الصحية، بمرافقة الدكتور عاطف البنداري، مدير إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ، والدكتورة منال مسلم، مدير إدارة التمريض.

وتابع هارون توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية ومستلزمات الطوارئ وانتظام العمل والانضباط الإداري، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى.

ووجَّه وكيل وزارة الصحة بتجهيز حقيبة الطوارئ بكل من وحدتيِّ فلسطين وبولاق لسرعة التعامل مع الحوادث، وإعادة تدوير القوى العاملة من أفراد هيئة التمريض لسد العجز بين الوحدات في حال حدوثها.

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