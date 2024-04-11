إقبال كثيف على مراكز الشباب بالوادى الجديد فى ثانى أيام عيد الفطر

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الوادي الجديد إقبالًا كثيفًا من الأطفال والأسر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، ومشاركة شباب المحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقًا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقًا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

مراكز الشباب تواصل احتفالاتها بالعيد

مراكز الشباب تواصل احتفالاتها بالعيد

مراكز الشباب تواصل احتفالاتها بالعيد