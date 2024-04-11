البحث عن سيرة نوبل المفقودة.. رحلة إيهاب الملاح في عالم الروايات المحفوظية

صدر حديثا عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب" رواة السيرة المحفوظية" للكاتب الصحفي إيهاب الملاح.

وعن الكتاب قال إيهاب الملاح:" يحاول أن يقدم قراءة لسيرة نجيب محفوظ، ويبحث عن أجوبة لسؤال منطقي هو لماذا لم يكتب نجيب محفوظ سيرته الذاتية مباشرة ولماذا قرر أن يدلي بما يريد من تفاصيل هذه السيرة بطريقة غير مباشرة والتي تمثلت في عدد من الكتابات والحوارات التي ألمت بسيرته الذاتية من الميلاد وحتى رحيله وهي الكتب الشهيرة، وهي كتب نجيب محفوظ يتذكر لجمال الغيطاني، ومذكرات نجيب محفوظ مع رجاء النقاش، وحوارات نجيب محفوظ مع محمد سلماوي.

قراءة لفكرة هذه الكتب

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" ثم تأتي كل التنويعات الفرعية على هذه الكتابات الثلاث الأساسية، انا أحاول أن أقدم قراءة لفكرة هذه الكتب، كيف نشأت وتكونت وكيف عالجت سيرة محفوظ بتخطيط صارم وغير معلن عنه منذ أن قرر أن يفصح عن بعض تفاصيل سيرته الذاتية في ذلك الحوار لجمال الغيطاني، وإن كانت هناك إرهاصات قبلها أتعرض لهما في الكتاب، مثل حوارين شهيرين أجراهما نجيب محفوظ، الأول مع الناقد الكبير فؤاد دوارة وحوار مع غالي شكري وكيف تطورت فكرة الإفصاح شيئا فشيئا او الإدلاء فيما يريد حول هذه الأمور وأن يتحفظ في أمور أخرى.

واختتم إيهاب الملاح:" الكتاب موضوعه ببساطة شديدة أني قوم بعمل سياحة وقراءة واسعة وأتمنى ان تكون مغرية بالقراءة في هذه المصادر الأساسية وغيرها من المصادر الفرعية والتي اسميها بأسمائها وانسبها لأصحابها.

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