الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

البحث عن سيرة نوبل المفقودة.. رحلة إيهاب الملاح في عالم الروايات المحفوظية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار ريشة للنشر والتوزيع كتاب" رواة السيرة المحفوظية" للكاتب الصحفي إيهاب الملاح.

وعن الكتاب قال إيهاب الملاح:" يحاول أن يقدم قراءة لسيرة نجيب محفوظ، ويبحث عن أجوبة لسؤال منطقي هو لماذا لم يكتب نجيب محفوظ سيرته الذاتية مباشرة ولماذا قرر أن يدلي بما يريد من تفاصيل هذه السيرة بطريقة غير مباشرة والتي تمثلت في عدد من الكتابات والحوارات التي ألمت بسيرته الذاتية من الميلاد وحتى رحيله وهي الكتب الشهيرة، وهي كتب نجيب محفوظ يتذكر لجمال الغيطاني، ومذكرات نجيب محفوظ مع رجاء النقاش، وحوارات نجيب محفوظ مع محمد سلماوي.

المثقفون في ليلة العيد.. نجيب محفوظ ينقش كعك العيد وأعد محمد جبريل الصواني

قراءة لفكرة هذه الكتب

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" ثم تأتي كل التنويعات الفرعية على هذه الكتابات الثلاث الأساسية، انا أحاول أن أقدم قراءة لفكرة هذه الكتب، كيف نشأت وتكونت وكيف عالجت سيرة محفوظ بتخطيط صارم وغير معلن عنه منذ أن قرر أن يفصح عن بعض تفاصيل سيرته الذاتية في ذلك الحوار لجمال الغيطاني، وإن كانت هناك إرهاصات قبلها أتعرض لهما في الكتاب، مثل حوارين شهيرين أجراهما نجيب محفوظ، الأول مع الناقد الكبير فؤاد دوارة وحوار مع غالي شكري وكيف تطورت فكرة الإفصاح شيئا فشيئا او الإدلاء فيما يريد حول هذه الأمور وأن يتحفظ في أمور أخرى.

txt

نادى الكتاب بالإمارات يحتفي بأدب نجيب محفوظ طوال شهر أبريل

واختتم إيهاب الملاح:" الكتاب موضوعه ببساطة شديدة أني قوم بعمل سياحة وقراءة واسعة وأتمنى ان تكون مغرية بالقراءة في هذه المصادر الأساسية وغيرها من المصادر الفرعية والتي اسميها بأسمائها وانسبها لأصحابها.

اقرأ أيضًا..

اكتشفت نجيب محفوظ وقتلها ابنها بطريقة بشعة.. حكايات قوت القلوب الدمرداشية

دار ريشة للنشر والتوزيع إيهاب الملاح رواة السيرة المحفوظية كتاب رواة السيرة المحفوظية صدر حديثا الملاح نجيب محفوظ

مواد متعلقة

انتصار عبد المنعم: العيد موعدًا لكسر الروتين اليومي.. ولا أكتب أو أقرأ فيه إلا قليلا

نوال مصطفى: الأطفال هم البهجة.. ولا أكتب في العيد إلا للضرورة

أستاذ الدراما.. كيف خالف عبد الرحيم كمال التوقعات في مسلسل الحشاشين؟

مات حسن الصباح.. عبد الرحيم كمال يظهر بصوته فى الحلقة الأخيرة من "الحشاشين"

1300 فعالية ومعرض فيصل وحياة كريمة.. حصاد قصور الثقافة في رمضان

ملك القلوب.. "المصرية اللبنانية" تصدر السيرة الذاتية للدكتور مجدى يعقوب

إسلام خيرى: جودر بن عمر المصرى رد اعتبار للبطل الشعبى (إنفوجراف)

"قصور الثقافة" تُنظم عددًا من اللقاءات الأدبية ضمن برنامجها "ليالي رمضان"

الأكثر قراءة

أخطاء فادحة لـ"السلكاوى" فى تلاوة قرآن الفجر تُثير جدلًا واسعًا (التفاصيل الكاملة)

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

إنقاذ شاب من الغرق فى حمام سباحة نادٍ شهير بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة علي مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا