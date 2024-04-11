الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

نوال مصطفى: الأطفال هم البهجة.. ولا أكتب في العيد إلا للضرورة

نوال مصطفى
نوال مصطفى

هناك طقوس خاصة للأدباء والكتاب في الأعياد، وخاصة عيد الفطر نظرا لارتباطه بانتهاء صوم كبير، بعضهم يكتب وبعضهم يتزاور مع أصدقائه ومحبيه، وبعضهم يقرأ فقط ما لديه من كتب، وكل كاتب لديه في جعبته رؤية أخرى للعيد، وحول هذا الأمر تواصلت الدستور مع الكاتبة الصحفية والروائية نوال مصطفى وسألتها حول أيام العيد.

أول أيام العيد.. تعرف على طقوس الكاتبات المصريات ليلة العيد

 البدء بالصلاة.. روحانيات جميلة واحساس بالعيد والرضا

وتقول نوال مصطفى:" في أول أيام العيد اعتدت ان ابدأه بصلاة العيد مع افرد الأسرة وهو طقس له روحانيات جميلة واحساس بالعيد والرضا اننا قضينا رمضان صوما وصلاة وقيام وتراوح وتهجدوننا راضين عما فعلناه في الشهر الكريم، فصلاة العيد المكافأة والختام والاحساس الجميل الذي يمنحنا ايه الله بعد شهر من الشغل النفسي والروحاني.

 طقوس مصرية.. توزيع الكحك والعيديات

وبعد الصلاة نفتح الكحك والطقوس المصرية الجميلة ونوزع العيديات والبهجة التي تصحب اليوم والفرح فيه، الفرحة بالعيد ومراقبة الأطفال وهم أكثر صورة او مشهد يمنح بهجة العيد يجعلوننا نشعر بالبالونات والألعاب وغيرها من الأمور الخاصة بهم، ونراها في كل المشاهد الحياتية، هلا هم بهجة العيد والعيد فرحتين فرحة أننا أدينا ما استطعنا من فروض وواجبات وفرحة افطارنا بعد الإمساك والكفاح والجهاد وبعدها ابدا بالاتصال بأخواتي والاقارب والأصدقاء واهنئهم يوم احتفالي مبهج بكل اشكال البهجة.

txt

زحام شديد بسينمات وسط البلد في أول أيام عيد الفطر المبارك

 إجازة من الكتابة وأفضل القراءة الخفيفة خلال العيد

وعن قراءاتها في العيد قالت نوال مصطفى:" القراءات في العيد خفيفة، أفضل قراءة الروايات القصيرة أو القصص القصيرة لأن أيام العيد أفضل فيها استكمال اللقاءات الاجتماعية بالأسرة التي نفتقدها في زمن نلهث فيه كلنا وتصبح لقاءاتنا قليلة نظرا لأننا نعيش عصر السرعة التكنولوجي وانغماس كل منا في حياته.

وعن كتابتها أيام العيد قالت:" أحصل على إجازة من الكتابة، ولكن لو ان هناك لقطة أو مشهد انساني اكتبها أو أسجلها حتى لا تغيب عن ذاكرتي او عقلي واللقطات الإبداعية والشحنة التي تلتقي بها في منظر او مشهد رايته او قابلته لو لم يكتب ستنساه ولكن عادة احصل على إجازة من الروتين المعتاد، وابدا بعد العيد في الروتين الطبيعي في القراءة والكتابة.

وعن رؤيتها للعيد قالت نوال مصطفى:" العيد بالنسبة لي كما قلت فرحة كبيرة مكافأة من الله لنا فرصة للقاءات القريبين واتمسك بان أحاول ان اغتنم أكبر قدر مكن للقاء الأحباء والعائلة وكمان فرصة لأنها إجازة فهناك إمكانية لعمل هذا بأريحية.

وعن عاداتها في العيد قالت:" أكثر عادة أحبها هي العيدية، لا أحصل على عيدية ولكني أحب شكل العيدية وأحاول قبل العيد أن أحصل على عملة ورقية جديدة لكي أمنحها للأولاد والأطفال، وأحب حين أن أمنح صدقة أو زكاة تكون نقود جديدة لكي تكتمل الفرحة بالشكل والمضمون، ومن ضمن العادات الغداء مع العائلة ونخرج من الأكل التقليدي الخاص بشهر رمضان فنأكل أشياء لم نأكلها مثل الرنجة ويكون يوم حميمي ملئ بالدفء العائلي.

اقرأ ايضًا..

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

نوال مصطفي عيد الفطر الكاتبة الصحفية والروائية نوال مصطفى أيام العيد أول أيام لعيد

مواد متعلقة

أستاذ الدراما.. كيف خالف عبد الرحيم كمال التوقعات في مسلسل الحشاشين؟

مات حسن الصباح.. عبد الرحيم كمال يظهر بصوته فى الحلقة الأخيرة من "الحشاشين"

1300 فعالية ومعرض فيصل وحياة كريمة.. حصاد قصور الثقافة في رمضان

ملك القلوب.. "المصرية اللبنانية" تصدر السيرة الذاتية للدكتور مجدى يعقوب

إسلام خيرى: جودر بن عمر المصرى رد اعتبار للبطل الشعبى (إنفوجراف)

"قصور الثقافة" تُنظم عددًا من اللقاءات الأدبية ضمن برنامجها "ليالي رمضان"

وزيرة الثقافة تشهد ختام "ليالى رمضان" بزهرة العاصمة وتوجه باستمرار الفعاليات طوال العام

9 عروض مسرحية و3 أفلام سينما الشعب.. برنامج وزارة الثقافة في عيد الفطر

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مصر فى قلب إعادة الإعمار.. شراكات استراتيجية فى العراق وليبيا (خاص)

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

القبض على شخصين بحوزتهما 75 كيلو "حشيش" و"هيدرو" فى شمال سيناء

"خرج ولم يعد".. 3 لصوص قتلوا سائق "توكتوك" لسرقته فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة