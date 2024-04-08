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إنفوجراف

إسلام خيرى: جودر بن عمر المصرى رد اعتبار للبطل الشعبى (إنفوجراف)

جودر
جودر

تحدث المخرج إسلام خيري عن الكثير من تفاصيل مسلسل جودر بن عمر المصري، تأليف أنور عبدالمغيث، وبطولة الفنان ياسر جلال، والفنانة نور، والفنانة ياسمين رئيس، وكوكبة من النجوم، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاءت أبرز تصريحات إسلام خيري ضمن سياق حوار مطول سينشر قريبًا في جريدة حرف الإلكترونية، موضحًا أنه يتمنى تحويل رواية "بغلة العرش" لعمل درامي، ولو وجد لها معالجة درامية قوية فلن يتردد في تحويلها.

أما عن باقي التصريحات فجاءت كالتالي..

المخرج اسلام خيري أنور عبد المغيث الفنان ياسر جلال الفنانة نور الفنانة ياسمين رئيس

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