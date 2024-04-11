الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إخفاق محلي ونجاح إفريقي.. حصاد الزمالك خلال رمضان 2024

الزمالك
الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال شهر رمضان الفضيل، الذي انتهى أول أمس الثلاثاء، العديد من المباريات الصعبة والقوية على المستوي المحلي والإفريقي.

فعلى مدار الشهر المبارك، تذوق الفارس الأبيض، جميع وجهات عملات الساحرة المستديرة المتقلبة، سواء الفوز أو الهزيمة أو التعادل، لذلك نستعرض لكم في السطور التالية كشف حساب الزمالك، خلال رمضان 2024.

إخفاق محلي

استهل الفارس الأبيض، شهر رمضان الفضيل بالسقوط المدوي وغير المتوقعة أمام الجونة، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بدوري نايل، بنتيجة 3/2، في مباراة كان عنوانها الأساسي الإثارة والندية والقوة.

نجاح إفريقي

على المستوى الإفريقي، وتحديدا كأس الكونفيدرالية الإفريقية، نجح الزمالك في خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي بالأميرة السمراء على حساب مواطنه مودرن فيوتشر، والفوز ذهابا بنتيجة 2/1، في ريمونتادا مثيرة لأبناء ميت عقبة.

بينما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، مواجهة الإياب بين الفريقين.

وينتظر الزمالك، مواجهة صعبة للغاية بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية أمام دريمز الغاني، الذي يتواجد بين صفوفه حاليا هداف الدوري المصري الأسبق ومهاجم الأهلي والإسماعيلي ومصر المقاصة وبيراميدز، جون أنطوى.

ويستضيف الفارس الأبيض بطل غانا، هنا بالقاهرة 21 أبريل الجاري في مواجهة الذهاب، بينما يحل الزمالك ضيفا على دريمز بغانا يوم 28 من الشهر ذاته، في موقعة الإياب بين الفريقين، للوصول إلى المباراة النهائية، كخطوة أولية نحو التتويج باللقب.

مواعيد مباريات نادي الزمالك المتبقية خلال أبريل الجاري

الخميس 11 أبريل الجاري

الزمالك & الاتحاد السكندري.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتقام المباراة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الإثنين 15 أبريل الجاري

الزمالك & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

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