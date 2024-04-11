لن أتركه.. فتاة تُقاضى والدها: يرفض تجهيزى للزواج

لجأت فتاة لإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإلزام والدها، الذي انفصل عن والدتها وهي في عمر 3 سنوات، على تجهيزها للزواج.



وقالت الفتاة في الدعوى: ظلمت أنا ووالدتي ظلمًا بيّنًا من قبل والدي، فطلق أمي وأنا في عمر 3 سنوات، بعدما عادت له حبه الأول مرة أخرى، وتزوج منها بدون علم أمي، التي خيرته بعد علمها بينها وبين زوجته الجديدة.

وتابعت: لكنه اختار زوجته الجديدة، قائلًا: دي حب حياتي ومستحيل أسيبها، وقرر التمسك بها وبأولادها من زوجها السابق، وخسارتي أنا وأمي.



وواصلت: ولم يتذكرني طول هذا العمر سواء بسؤال أو بأموال، وعملت أمي وربتني وعلمتني أفضل تعليم، وخلال السنوات الماضية لجأت له أكثر من مرة لاحتياجي لوجود أب في حياتي لكنه خذلني بكل مرة.



وتابعت: "أصيبت والدتي بكانسر في الثدي، واستأصلته في عمليه كبيرة، وأنفقنا كل ما نمتلكه من أموال على مرضها وبعد ٥ سنوات من المعاناة مع المرض قابلت وجهًا كريمًا"، مضيفة: لجأت لوالدي لمساعدتي في تجهيزي للزواج رفض، وأخبرني بأنه مديون نظرًا لزواج ابنة زوجته الثانية.

واستطردت: تشاجرت مع والدي مشاجرة كبيرة، وانفجرت في وجهه كالبركان ولن أتردد لحظة في مقاضاته بالمحكمة، خاصة أنه لم يسأل عني، ولم يُنفق عليّ ولو جنيه واحد طوال السنوات الماضية.