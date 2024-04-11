الأمن ينهي استعداداته لتامين مباراة الأهلي وزد في الدوري الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي مع زد في السابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت أجهزة الأمن، وأطقم المجموعة الافريقية فرقا أمنية، لتأمين دخول الجماهير حتى وصولهم للمدرجات، مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم، وبعدها تعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق، في آخر ظهور بالمسابقة، ليفقد 5 نقاط متتالية، ولذا يرغب الليلة في إيقاف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير، قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي وزد الليلة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.