الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن ينهي استعداداته لتامين مباراة الأهلي وزد في الدوري الليلة

رجال الأمن
رجال الأمن

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي مع زد في السابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت أجهزة الأمن، وأطقم المجموعة الافريقية فرقا أمنية، لتأمين دخول الجماهير حتى وصولهم للمدرجات، مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

 

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الأهلي يسعي لإيقاف نزيف النقاط المحلي أمام زد في السلام

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مران الأهلي.. انتظام كريستو واستمرار تأهيل الشناوي قبل لقاء زد

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم، وبعدها تعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق، في آخر ظهور بالمسابقة، ليفقد 5 نقاط متتالية، ولذا يرغب الليلة في إيقاف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات في اللقاء الأخير، قبل مواجهة غريمه التقليدي الزمالك الاثنين المقبل.

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي وزد الليلة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

مباراة الأهلي مع زد ستاد السلام الدورى المصرى رجال الامن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية

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