لخلافة باتشيكو.. الكرواتي يورشيتش يقترب من تدريب بيراميدز

أصبح الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، قريبًا، للغاية من تولي المسئولية الفنية لفريق بيراميدز، خلال المرحلة المقبلة، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

ودخلت إدارة النادي السماوي، في مفاوضات مكثفة مع يورشيتش لقيادة الفريق فنيا.

وسبق للمدرب الكرواتي، كرونوسلاف يورشيتش، خوض أكثر من تجربة في الوطن العربي خلال الفترة الماضية، مع أندية النصر السعودي وبني ياس الإماراتي والنصر الإماراتي.

كما عمل كرونو سلاف كمساعد للمدير الفني للمنتخب الكرواتي موسم 2012/2013.

ويستعد بيراميدز، لاستئناف مسابقة دوري نايل، عقب انتهاء فعاليات أمم إفريقيا المقامة حاليا كوت ديفوار "كان 2023"، التي وصلت فيها البطولة لمراحلة متقدمة جدا.

وتنتهي فعاليات “كان 2023”، الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، بإقامة المباراة النهائية من العرس القاري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات، حيث لا يزال يمتلك 3 مباريات مؤجلة تقام في وقت لاحق.

موعد مباراة بيراميدز وزد بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره زد، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 فبراير الجاري، مع عودة منافسات دوري نايل.

تجدر الإشارة إلى أن نادي مسئولوه بيراميدز، قد أعلنوا اليوم الاثنين، إقالة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو من منصبه، بعد سوء نتائج الفريق السماوي مؤخرا محليا وقاريا، حيث أصبح الفريق مهددا بتوديع مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إضافة لابتعاد عن المنافسة على قمة الدوري.

ويشارك بيراميدز، في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا مرحلة المجموعات لأول مرة في تاريخه، حيث يقع في المجموعة الأولى، التي تضم فرق صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ويحتل الفريق السماوي، المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد وهزيميتن وتعادل وحيد أيضا.