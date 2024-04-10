حلم الثراء السريع يوقع المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المعادي

حلم الثراء ظل يراود 7 أشخاص بالقاهرة واستمروا في التنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (7 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة المعادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل فريق مختص لمعاينة موقع الحفر لبيان عما إذا كان آثريا من عدمه.