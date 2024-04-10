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حوادث

زوج يحتفل مع زوجته بعيد الفطر بطريقة مختلفة انتهت بجثة

جريدة الدستور

"كل سنة وإنت طيب" و"عيد سعيد" تهنئة افتقدها أحد المنازل أول أيام عيد الفطر المبارك بقرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا فقد تحولت فرحة العيد إلى حزن وقهر.

داخل منزل بقرية السمطا كان المشهد مختلفا حيث تعالت تكبيرات العيد بالشوارع والجوامع يرددها الكبير والصغير ولكن في هذا البيت كانت الأمور مختلفة فقد تعالت أصوات الاستغاثات لتسكت الأصوات وتعلن فقدان أحد أفراد العائلة والسبب الخلافات الزوجية.

ضربًا بالفأس أنهت فرحة العيد حيث كشفت التحريات أن الخلافات الزوجية دبت داخل البيت مع انتهاء شهر رمضان الكريم واستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك حيث بدأت المشادات الكلامية تتسرب بين الزوجين حتى تطور الأمر حتى وصل لجريمة قتل.

لم يقبل الزوج أن صوت زوجته يعلى عليه أثناء الخلافات الزوجية فقرر أن ينهي هذا الموقف فأسرع باتجاه الفأس وسحبه ليرفعه ويسدد لزوجته ضربه أنهت حياتها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته ضربًا بالفأس في أول أيام عيد الفطر المبارك بقرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل سيدة بآلة حادة على يد زوجها في أول أيام عيد الفطر المبارك بقرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع السيدة "ع" ربة منزل، في العشرينات من عمرها على يد زوجها "ج" في الأربعينيات من عمره هشم رأسها بـ الفأس بسبب خلافات زوجية في أول أيام عيد الفطر المبارك في قرية السمطا مركز دشنا.

وجرى القبض على المتهم وأداة الجريمة المستخدمة، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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