الجريمة الغامضة فى المعصرة.. من قتل المسن؟

صرخة فزع هزت أهالي منطقة المعصرة عندما تم العثور على جثة مسن مذبوحًا في أحد شوارع المنطقة، سرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم، تاركاً الجميع في حالة من الذهول والرعب.

مناظرة النيابة

كشفت مناظرة النيابة عن أن المسن، الذي كان في عقده السابع من العمر، قد تعرض لعدة طعنات ذبحية في رقبته، مما أدى إلى نزيف دموي غزير أودى بحياته، وقررت النيابة تشريح الجثة وإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة.

بدأت التحقيقات بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وذلك لتحديد هوية القاتل، كما تم استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

بلاغ قسم شرطة المعصرة

ويكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم لحل لغز العثور على جثة مسن مذبوحًا، من خلال سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر مذبوحًا.



على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد سبب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.