"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر أبريل:



وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-إجراء عملية التطويش للافرع (120 – 150سم) مع إجراء التطويش للأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى (20 -30 سم).

2-تربيط الفروع ورفعها على السلك باستخدام بالبلاستك.

3- عدم تركيز مبيدات الرش حتى لا تؤدي إلى احتراق الأوراق.

4- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

5- الاستمرار في إزالة السرطانات.

6-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

7-مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة في العنب السبريور.

8-زيادة عدد الخراطيم الي 2خرطوم بدل من خرطوم وأحد.

ثانيا: التسميد

ا- تسميد أشجار العنب التى التى تروى بالتنقيط.

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية - يضاف 4ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة - يضاف 4ك سلفات بوتاسيوم.

الرية الربعة - يضاف 2لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر.

يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.

يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما.

التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما ياتى150جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص).

ثانيا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ يوم

السنة الثانية 14 لتر/ يوم

السنة الثالثة 18 لتر/ يوم

السنة الرابعة 20 لتر/ يوم

يتم الري اليومي لمدة ساعة كما يأتي 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية و الحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء.

2-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

3-الرش الوقائي ضد دوده ثمار العنب بـــــــ ريلدان 100 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء- سايدون بمعدل 200 سنتيمتر مكعب / 100 لتر ماء- آثيون 250 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء ويكرر كل 3 أسابيع.

4-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء.

5-مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة - رش اباماكس بمعدل 1 سم / التر ماء + متدة ناشرة.