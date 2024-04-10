الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خطة شيطانية قادت شاب إلى خلف القضبان بسبب رادار في الهرم

حبس
حبس

"علشان أعطل الردار".. اعترافات المتهم بسرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بـ رادار في الطريق السياحي بالهرم أمام النيابة العامة التى انتهت بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الحكاية بدأت بفكر شيطاني سيطر على الشاب وسط تحليل الحرام الذي تملك منه وقرر أن يسرق ما يخف وزنه وثقل ثمنة ظل  يجول ويجوب الشوارع لاختيار غنيمته.

وقع عين العاطل على ألواح الطاقة الشمسية منتشرة فى الشوارع، فقرر أن يخطط للسرقتها وذلك لسببين السبب الأول الاستفادة من بيعها والسبب الثاني تعطيل عمل الرادارات.

استمرت التحقيقات مع المتهم الذي حكى الحكاية وتفاصيل الخطة الشيطانية التي أوقعته في شر أعماله وأودت به إلى خلف القضبان، ليمثل أمام النيابة وتصدر قراراها المتقدم.

الردار سرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار الطريق السياحي بالهرم النيابة العامة الطاقة الشمسية

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